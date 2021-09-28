Михалков выразил уверенность, что новое кино Узбекистана должно отвечать высшим стандартам

ТАШКЕНТ, 28 сентября./ТАСС/. Глава Союза кинематографистов России, режиссер и актер Никита Михалков заявил, что новое кино Узбекистана основано на традициях и должно соответствовать самым высоким стандартам.

"Возрождение узбекского кинематографа естественно и необходимо, потому что первое кино в этом регионе, в Центральной Азии, было сделано в Ташкенте. Поэтому я очень надеюсь, что уровень создаваемого здесь сегодняшнего кино будет соответствовать самым высоким стандартам", - сказал Михалков на пресс-конференции, посвященной открытию международного ташкентского кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути".

Постановление о возрождении международного ташкентского кинофестиваля, ранее известного как международный кинофорум стран Азии, Африки и Латинской Америки, который теперь называется "Жемчужина шелкового пути", подписал в июне текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Как сообщили организаторы, кроме Михалкова, в фестивале примут участие Люк Бессон, Стивен Сигал, Жерар Депардье, Тимур Бекмамбетов, Франко Неро и другие. Свои работы представили более 150 кинематографистов из десятков стран.