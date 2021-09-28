В музее-заповеднике "Царицыно" пройдет онлайн-концерт классической румынской музыки

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Онлайн-концерт классической румынской музыки состоится 30 сентября в московском музее-заповеднике "Царицыно" в рамках проекта "Посольские вечера в Царицыне". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП), являющегося одним из организаторов концерта.

"Благодаря проекту "Посольские вечера в Царицыне" российская публика продолжает знакомиться с произведениями искусства самых разных стран мира. На очереди вечер, посвященный музыке Румынии. 30 сентября состоится онлайн-трансляция концерта "Вундеркинд из Ботошани", приуроченного к 140-летию со дня рождения Джордже Энеску - одного из наиболее выдающихся музыкантов Румынии, скрипача, композитора, дирижера и педагога", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, творчество Энеску выбрано главной темой концерта не случайно - он занимался продвижением румынских композиторов и исполнителей на мировой сцене, его имя стало знаковым для культуры Румынии.

Проект "Посольские вечера в Царицыне" организован НФПП и музеем-заповедником "Царицыно". Концерт румынской музыки пройдет при поддержке посольства Румынии в России и лично чрезвычайного и полномочного посла Румынии в Российской Федерации Кристиана Истрате, сообщила пресс-служба.

Вечер румынской музыки, который начнется в 20:00 мск, можно будет посмотреть на портале Культура.РФ, в соцсети "Одноклассники", на сайтах музея-заповедника "Царицыно" и проекта "Посольские вечера в Царицыне".

"Посольские вечера в Царицыне" - цикл музыкальных вечеров, знакомящих зрителей с культурным наследием разных стран, которое представляют музыканты, художники, дипломатические представители этих государств. Каждый вечер проводится совместно с посольством представленной страны. Концерты проводятся в архитектурно-парковом комплексе "Царицыно" в Оперном доме (Среднем дворце) или в Екатерининском зале Большого дворца.