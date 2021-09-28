Международный театральный фестиваль "Новые люди" пройдет в Калужской области 15-24 октября

ТАСС, 28 сентября. Города Калуга и Обнинск станут площадками для проведения с 15 по 24 октября международного театрального фестиваля "Новые люди". В программе заявлены современные трактовки классических произведений Уильяма Шекспира, Льва Толстого, танцевальный марафон от бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена, образовательные спектакли, сообщила пресс-служба фестиваля.

"С 15 по 24 октября 2021 года в Калуге и Обнинске при поддержке Фонда президентских грантов пройдет III Театральный фестиваль "Новые люди". Задача его организаторов - познакомить зрителей с наиболее необычными, оригинальными форматами, существующими в современном театральном искусстве", - говорится в сообщении на сайте фестиваля.

В Калуге площадками фестиваля станут городской Инновационный культурный центр, Калужской театр кукол, областная филармония, пространство актуального искусства "Pro art`s", в Обнинске - Детский образовательный центр "Рио". Откроется фестиваль постановкой "Двенадцатая ночь" по произведению Уильяма Шекспира, ее покажет Никитинский театр из Воронежа. "Уникальность спектакля в том, что каждый актер готов сыграть любого персонажа пьесы и роли распределяются в начале постановки, когда зрители проводят жеребьевку. Благодаря этому каждый показ становится удивительным и не похожим на все предыдущие", - отметили в пресс-службе.

Театральная группа Le Cirque De Charles La Tannes из Москвы покажет необычную трактовку "Анны Карениной" Льва Толстого. "Спектакль "Кто убил Анну" отличает, в первую очередь, формат сторителлинга, который зритель зачастую воспринимает как stand-up. Контакт с залом достигается минимальными средствами: отсутствуют декорации, костюмы, световые и звуковые эффекты", - сообщается на сайте.

Для школьников младших и средних классов в афише представлены образовательные спектакли, рассказывающие понятным языком о важных исторических событиях, например, постановки "Тайна Куликовской битвы", "Иван Грозный". "Для поклонников современной хореографии в программу включен спектакль "Танцпол" от театра "Балет Москва" - хит последних театральных сезонов. Зрителей ждет настоящий танцевальный марафон от бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена, в котором сойдутся артисты балетной и современной труппы", - добавили в пресс-службе.

Первый международный театральный фестиваль "Новые люди" состоялся в Калуге в декабре 2018 года. В нем участвовали театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Воронежа и Ярославля, а также из Италии, Бельгии и Великобритании.