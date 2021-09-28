Изданный в блокадном Ленинграде первый сборник поэзии Ольги Бергольц передали в музей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Экземпляр первого сборника стихотворений Ольги Бергольц "Ленинградская поэма", изданного в 1942 году в блокадном Ленинграде, передали в дар государственному историко-мемориальному музею "Смольный" в Петербурге. Вместе с ним коллекционер Виктория Баженова отдала музею выпуск британской газеты "Daily Mail" 1944 года, посвященный прорыву блокады, передает корреспондент ТАСС во вторник.

"Хочу сказать спасибо за ту акцию, которая сегодня у нас происходит. Это дарение очень важных артефактов, которые передают в мемориальный музей Смольного. Смольный - это не только ключевое место для географии Санкт-Петербурга с точки зрения развития города, это еще и очень важное музейное место", - сказал во время церемонии передачи экспонатов музею вице-губернатор Борис Пиотровский.

Первый сборник стихотворений Ольги Бергольц разместят в основной экспозиции музея, в части, посвященной поэтессе. По словам директора музея Николая Третьякова, во время блокады в Ленинграде было издано в общей сложности около 250 книжных наименований, среди которых особое место занимает поэзия Бергольц.

"Представляете себе, что такое 1942 год? <...> Немцы на Волге, рвутся к Грозному, Москва, Ленинград, Ржевская битва, ужасно. И в это время в блокадном городе издается сборник тиражом 10 тысяч, он расходится в течение нескольких дней. Есть фотографии, где на Невском проспекте в 1942 году продают книги, толпа людей в солдатских шинелях покупает эти книги. Их хранят и читают. На этой книжке есть следы пальцев, видно, что ее складывали", - сказал директор музея во время церемонии.

Выпуск британской газеты Daily Mail, переданный музею вместе со сборником поэзии, датируется 20 января 1944 года, его первая полоса посвящена обороне Ленинграда и его освобождению.

"Это настоящее отношение англичан к русскому подвигу. В самый разгар войны, еще не взяты Красное село и Ропша, 20 января 1944 года в этой газете появляется на первой полосе огромная страница, посвященная битве за Ленинград", - отметил Третьяков.

О музее "Смольный"

Историко-мемориальный музей в Смольном начал свою историю с небольшой экспозиции, организованной председателем Петросовета Григорием Зиновьевым и посвященной Владимиру Ленину и Октябрьской революции 1917 года. На протяжении советского периода экспозиция пополнялась различными предметами, связанными с коммунистической историей города. Как рассказал директор музея Николай Третьяков, после выселения из Смольного комитетов КПСС экспозиция стала пополняться экспонатами, относящимися к новым периодам истории.

Сейчас в музее представлены экспонаты, посвященные Смольному институту благородных девиц, периоду революций в России, а также обороне и блокаде Ленинграда. В 2019-2020 годах в музее открылась экспозиция "Подземные этажи Смольного. Война и блокада 1941-1945 гг.", которая разместилась в отреставрированных помещениях подземного бункера. Во время войны на глубине 12 метров в нем располагалось государственное, военное и партийное руководство Ленинграда. В рамках экспозиции в бункере воссоздана обстановка жизни и работы в годы блокады.