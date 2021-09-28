Бекмамбетов заявил, что кинематографисты постсоветских стран продолжают сотрудничать

ТАШКЕНТ, 28 сентября. /ТАСС/. Кинематографисты государств постсоветского пространства, несмотря на все перемены, продолжают тесно сотрудничать и надеются, что молодежь продолжит их традиции. Об этом во вторник, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил российский режиссер Тимур Бекмамбетов, прибывший в Ташкент на открытие международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути".

"Была одна большая страна, мы все в ней жили и, несмотря ни на какие пертурбации, похоже, все так и осталось", - сказал Бекмамбетов. По его словам, как и прежде, деятели кино понимают друг друга, готовы продолжать сотрудничать и надеются, что молодое поколение продолжит эту традицию. "Мы попробуем создать фундамент, чтобы они так же могли сотрудничать, жить в мире и любить друг друга", - добавил режиссер.

По его мнению, открывающийся в Ташкенте кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" даст возможность пообщаться, обсудить творческие идеи, наметить новые планы. "Мне очень нравилось прежнее название этого кинофорума - фестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки (Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки). Это так громко звучало, и тогда это название связывали со странами третьего мира", - отметил Бекмамбетов. По его мнению, "таких фестивалей больше в мире нет".

Постановление о возрождении кинофестиваля, который теперь называется "Жемчужина шелкового пути", подписал в июне текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как сообщили организаторы, в фестивале примут участие Люк Бессон, Стивен Сигал, Никита Михалков, Жерар Депардье, Тимур Бекмамбетов, Франко Неро и другие звезды. Свои работы на смотр представили более 150 кинематографистов из десятков стран. Российские участники представят киноленты "Девятаев", "Нормальный только я", "Слепая любовь" и другие.