Гостям фестиваля Sound Up в Москве представят перфоманс о тишине в музыке

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Музыкальный руководитель "Электротеатра Станиславский", композитор Дмитрий Курляндский 12 октября представит в Москве иммерсивный концерт-перфоманс, посвященный феномену тишины в музыке. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе фестиваля актуальной музыки Sound Up.

"Крупнейшие композиторы веками пытаются понять таинственные отношения музыки и тишины. Для Sound Up silence в Театре Маяковского всемирно известный композитор, участник Венецианской биеннале, музыкальный руководитель "Электротеатра Станиславский" Дмитрий Курляндский составил программу, которая выражает интеллектуальные и эстетические поиски на границах слышимого c XVIII века до наших дней", - рассказали организаторы.

Гости представления услышат разные регистры тишины: очевидные окончания музыкальных фраз во второй части Симфонии №64 Йозефа Гайдна, паузы во Вариациях для фортепиано Антона Веберна, арт-провокацию 4’33" Джона Кейджа, "Похоронный марш на смерть Великого Глухого" Альфонса Алле, сочинения "Карты несуществующих городов. Москва" Дмитрия Курляндского и "Метамузыка" Сергея Загния. Оркестр Sound Up и вокальный ансамбль Intrada исполнят восемь тактов lacrimosa из "Реквиема" Вольфганга Амадея Моцарта.

Музыкальная часть будет дополнена видеопредставлением художников 404.zero и пояснением музыковеда Ярослава Тимофеева.

"В отличие от музыки, которая в том или ином виде существует как данность, тишина интерактивна, в ней слушатель начинает слышать себя и в некотором смысле становится соавтором еще, пока или уже не звучащей музыки. Поэтому на Sound Up silence слушатели и музыканты поменяются местами: первые займут сцену Театра Маяковского, а вторые будут играть и петь со специально построенной сцены в партере. Так слушатели даже в физическом смысле станут центром концертного опыта, который объединит музыку, видео, слово, сценографию и перфомативное действие", - подчеркнули в команде фестиваля.

Пройдет четыре камерных сеанса, в каждом примут участие не более 100 слушателей.