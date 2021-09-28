Книгу о России немецкого режиссера Ханса-Йоахима Фрая представили в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российское издание книги "Научиться любить Россию" немецкого режиссера и менеджера в области культуры Ханса-Йоахима Фрая, получившего в 2021 году российское гражданство, представили в Москве.

Презентация книги прошла в книжном клубе "Достоевский" Российского военно-исторического общества (РВИО). В мероприятии приняли участие сам Фрай и помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

"Книга господина Фрая во многом посвящена исследованию русского характера. Нам это интересно почему? Можем посмотреть на себя со стороны. На мой взгляд, она излишне комплиментарна, много чего хорошего, можно было много чего добавить, но господин Фрай очень корректен. Но это не значит, что мы должны смотреть в это "зеркало" и любоваться сами собой. Нет, нам надо стараться соответствовать этому созданному образу", - сказал Мединский на презентации.

По словам автора, книга представляет его личный взгляд на Россию, ее историю и культуру. "Книга написана с перспективы европейца, который хочет другим европейцам рассказать правду такой, какой он ее видит, о российской истории, культуре, деятелях искусства, чтобы постичь русскую душу. И когда мы стали обсуждать возможность опубликовать книгу здесь, я сказал, что это, возможно, будет интересная перспектива. Важно, что люди по-настоящему все принимают, только когда они здесь, когда они страну чувствуют, когда они изучают историю, тогда ты начинаешь любить страну, и эту историю я хотел рассказать", - сказал Фрай.

В книге автор описывает, как он полюбил Россию, о своей первой встрече с Владимиром Путиным в 2009 году и о том, как он приехал в страну, начал в ней работать, а позже приехал жить. Также он рассказывает о своих личных встречах со знаменитыми людьми России из мира искусства, культуры и политики, знакомит читателя с историей своей семьи и своим взглядом на российские традиции и ценности. Три года назад, накануне чемпионата мира по футболу, книга уже вышла в Германии на немецком языке. Предисловие к книге написал Владимир Путин.

Об авторе

Ханс-Йоахим Фрай - немецкий менеджер в сфере культуры, режиссер, переехавший из Германии в Россию и получивший в 2021 году по указу Владимира Путина российское гражданство. В настоящее время является художественным руководителем образовательного центра "Сириус", советником генерального директора Государственного академического Большого театра России и много лет работает в России в качестве режиссера-постановщика. Он также является основателем и директором Дрезденского оперного бала, художественным руководителем и первым председателем Международного конкурса вокалистов - исполнителей Итальянской оперы Competizione dell' Opera.