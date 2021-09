Пленки с неопубликованными интервью Джона Леннона ушли с молотка за $50 тыс.

ЛОНДОН, 28 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Пленки с неопубликованными интервью бывшего солиста группы The Beatles Джона Леннона и его супруги Йоко Оно ушли с молотка за £37 тыс. ($50 тыс.). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме Omega Auctions, который провел торги во вторник.

В общей сложности три интервью, которые пара дала канадскому журналисту-фрилансеру Кену Зейлигу в 1969 и 1970 годах, длятся 91 минуту. Оценочная стоимость лота составляла £20-30 тыс. ($27-40 тыс.).

"Это фантастический результат, и мы очень рады за продавцов", - рассказал корреспонденту ТАСС представитель аукционного дома Пол Фэйруизер, добавив, что пленки выставили на торги дети журналиста. "Это очаровательная частица истории, которая содержит в себе важные мысли и комментарии Джона Леннона по поводу Beatles, общества и политики в конце 1960-х годов", - рассказал Фэйруизер.

Леннон о The Beatles и любви

Интервью, выдержки из которых ранее привела газета The Guardian, охватывают самый широкий спектр тем - от любви Леннона и Оно, поженившихся совсем незадолго до этого, до пацифизма музыканта и нового альбома группы Abbey Road (1969), который стал предпоследним в истории The Beatles.

Так, лучшей песней, записанной группой, Леннон назвал экспериментальную композицию Revolution #9 из так называемого Белого альбома 1968 года. При этом музыкант иронично добавил, что "он предвзят и любит собственные песни". Среди других композиций, которые выделил исполнитель, - I Am the Walrus, Strawberry Fields Forever, A Day in the Life и Rain.

Леннон сказал, что на The Beatles большое влияние оказали немецкий композитор и один из лидеров музыкального авангарда Карлхайнц Штокхаузен, а также другой представитель авангарда в музыке американец Джон Кейдж. "Они оказали влияние на нашу музыку и на музыку других людей", - сказал Леннон. При этом он не согласился с тем, что сама ливерпульская четверка кардинально что-то изменила в мире. "Люди говорят, что Beatles создали совершенно новый образ жизни и мышления. На самом деле мы не сделали этого, мы были частью этого. Это движение было, словно большая волна в океане, - мы были впереди волны. Но мы не были самим движением", - высказал мнение он.

Говоря про Йоко Оно, с которой Леннон обручился в марте 1969 года, музыкант отметил: "Она заново вырастила настоящего Джона Леннона, который потерялся в Beatles, потерялся во всемирной популярности". Признавшись в любви к Оно, музыкант сказал, что мечтал бы "умереть ровно в ту же минуту, что и она". "Иначе, если бы это произошло через три минуты, это было бы настоящим адом. Я не выдержал бы эти три минуты", - сказал Леннон.

Леннон умер 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке, 40-летний музыкант был застрелен бывшим фанатом группы. Его вдова жива до сих пор, ей 88 лет.

Леннон о славе

Леннон привел детали того, почему в ноябре 1969 года, практически накануне интервью, он отказался от ордена Британской империи. Все члены группы были удостоены этой награды в 1965 году.

"Это был протест против вмешательства Великобритании в Биафру и Нигерию (гражданская война в Нигерии в 1967-1970 годах), против того, что Великобритания поддержала морально и на словах Соединенные Штаты во Вьетнаме. Я должен был написать три письма: королеве, [премьер-министру] Гарольду Уилсону и кому-то в канцелярии", - сказал музыкант.

Леннон признался, что получил орден из-за того, "что был лицемером и стремился к наживе". "Если ты получаешь медаль за убийство, то ты должен получить медаль за то, что ты поешь и помогаешь британской экономике пребывать в хорошем состоянии", - добавил он, поясняя, что двигало им ранее.

Славу же и популярность он сравнил с темными временами, а себя самого - с пилигримом, который подвергается соблазнам. "Мы стали одержимыми духом людей, которые нами восхищаются. Получая всю эту энергию, которую нам давали, мы потеряли направление нашего движения", - сообщил Леннон.

Досталось от него и музыкальным критикам. "Критик никогда не может быть артистом, поэтому никогда не поймет, что происходит. Он может только надеяться, только в определенной степени судить об этом. Люди тратят впустую свое время, когда пишут о музыке. Для кого они все это пишут?" - задался вопросом музыкант.

Дом Харрисона не дошел до торгов

Всего аукционный дом, торговая площадка которого находится в городке Ньютон-ле-Уиллоус в графстве Мерсисайд, на родине ливерпульской четверки, реализовал во вторник почти 400 лотов. Изначально поклонникам группы должны были предложить купить дом в пригороде Ливерпуля, в котором прошло детство соло-гитариста группы The Beatles Джорджа Харрисона (1943-2001). Как пояснили корреспонденту ТАСС в Omega Auctions, на дом с оценочной стоимостью от £160 тыс. до £200 тыс. ($216-271 тыс.) не успели подготовить все бумаги. Поэтому его продажу перенесли на более поздний срок.

Общая же выручка торгов во вторник составила £230,4 тыс. ($312 тыс.).

The Beatles

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Ливерпульская четверка является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: число реализованных в мире копий их альбомов превысило 600 млн. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США.

Группа также стала обладательницей десяти премий Grammy, а журнал Time включил ее участников в число самых влиятельных персон ХХ века.

Группа просуществовала с 1960 по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четырех музыкантов начал собственную карьеру. В настоящий момент из битлов живы Пол Маккартни, ему 79 лет, а также Ринго Старр (81).