В Москве представили документальный фильм "Бондарчук. Battle"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Бондарчук. Battle" о советском актере и режиссере Сергее Бондарчуке и той эпохе мирового кино, в которую он жил и творил, состоялась в столичном кинотеатре "Художественный".

Картина "Бондарчук. Battle" создавалась к столетию со дня рождения Бондарчука, которое отмечалось в 2020 году. Авторами проекта выступили Антон Желнов и Денис Катаев.

"Я давно наблюдаю за тем, что происходит в документальном кино, которое развивается сейчас особенно ярко и сильно. И на фоне этого развития невозможно не отметить картины Антона Желнова и Николая Картозии, которые многие наверняка уже успели посмотреть: это и "Бродский не поэт", и "Саша Соколов. Последний русский писатель", и "Сорокин-трип". В общем с этим товариществом, с этой творческой группой я и захотел поработать, встретился с Антоном и предложил ему идею фильма об отце. Он взял паузу на подумать, а вернулся уже вместе с Денисом Катаевым, которого эта идея также вдохновила. И теперь, два года спустя, к выпуску готово наше кино", - сказал ТАСС продюсер картины, сын кинематографиста режиссер Федор Бондарчук.

Желнов со сцены кинотеатра "Художественный" поблагодарил Бондарчука за доверие и свободу, которую он предоставил при работе над фильмом. По словам автора проекта, картина снималась в разгар пандемии, что, с одной стороны, помешало создателям, а с другой - позволило приблизиться "к чувству апокалипсиса", которое она рождает. "Мы старались передать это ощущение через фильмы Сергея Бондарчука", - пояснил он.

Катаев в свою очередь уточнил, что создатели снимали кино не только про Сергея Бондарчука, но про время, в которое он жил и творил, - "время иллюзий и надежд для всего мира". "Он оставался в первую очередь человеком, нес гуманистическое начало в бесчеловечной системе, представил миру то, что мир хотел увидеть в это время, особенно мир после разрушительной войны", - отметил автор.

Производством картины занимались Art Pictures Studio, "НМГ Студия" и 24K Production, компания "Централ Партнершип" выпустит фильм в прокат 30 сентября.