Открытие фестиваля "Чайковский.spb.ru" посвятили 90-летию со дня Рождения Таривердиева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Пятый фестиваль "Чайковский.spb.ru" открылся во вторник программой "Таривердиев-90". Концерт прошел в Зале Академической капеллы при участии Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя фестиваля Игоря Пономаренко.

"На нашем фестивале мы под знаменем Чайковского вместе с его музыкой играем и произведения наших современников. И мы не могли пройти мимо 90-летия со дня рождения Микаэла Таривердиева. Специально для этой программы были сделаны переложения 10 хоральных прелюдий для органа и оркестра. Вошел в программу и его Альтовый концерт в романтическом стиле", - рассказал на пресс-конференции Игорь Пономаренко. Солистами выступили органистка Ольга Котлярова и альтист Алексей Людевиг.

Второе отделение составила музыка композитора к фильмам "17 мгновений весны", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Человек идет за солнцем", "Судьба резидента", "Ольга Сергеевна".

Специальный гость фестиваля - вдова композитора Вера Таривердиева сказала, что Чайковский был одним его из любимых композиторов. Она также отметила, что Микаэл Таривердиев, экспериментируя в разных стилях, "был верен традициям академической классической музыки", что относится и 132 фильмам, к которым он написал музыку.

Всего на фестивале до конца декабря на разных площадках пройдет 10 концертов. В начале ноября ко дню памяти Чайковского Губернаторский оркестр даст концерт его духовной музыки с хором Епархии. Также на фестивале уже третий год организуется композиторский конкурс музыки для органа и симфонического концерта. И немало композиторов из разных регионов России прислали свои произведения, написанные специально для фестиваля.

Организатором фестиваля выступил Центр музыкальной культуры "Чайковский".