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Дебютное и документальное кино в России сможет рассчитывать на госфинансирование

Полное госфинансирование в исключительных случаях также может быть предоставлено и другим фильмам "с учетом художественной и культурной значимости кинопроекта"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации". Эти поправки дадут возможность обеспечивать полное госфинансирование для дебютных и документальных отечественных фильмов, говорится в материалах к заседанию правительства.

"Законопроектом, в частности, предлагается внести изменения в статьи 8 и 9 Федерального закона, предусмотрев возможность полного государственного финансирования производства и проката следующих видов национальных фильмов: дебютные фильмы (независимо от их вида), создаваемые режиссерами-выпускниками государственных вузов по соответствующим специальностям, в течение пяти лет после получения ими высшего образования; документальные (в том числе научно-популярные) фильмы; уникальные авторские анимационные фильмы", - уточняется в документе.

Также полное госфинансирование в исключительных случаях может быть предоставлено и иным фильмам "с учетом художественной и культурной значимости кинопроекта".

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