Спектакль "Русский крест" прошел в Театре наций в рамках акции помощи детям

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Благотворительный спектакль-концерт "Русский крест" по одноименной поэме Николая Мельникова прошел во вторник на Основной сцене Государственного Театра наций. Постановка организована в рамках акции помощи детям.

"Наш благотворительный фонд "Жизнь в движении" проводит каждый год концерт, акцию в поддержку фонда и нашего Центра протезирования, которому уже два года. В прошлом году из-за пандемии не состоялся этот вечер. Сегодня я очень рад, что мы рассказываем вам о премьере режиссера Марины Брусникиной. Это поэма Николая Мельникова "Русский крест", которую я давно лично хотел сделать, но никак не мог найти какую-то форму. Марина придумала эту форму", - сообщил журналистам перед спектаклем художественный руководитель театра, народный артист РФ Евгений Миронов, который читает эту поэму в спектакле в сопровождении ансамбля "Комонь".

Идея воплотить на сцене это произведение появилась у артиста после общения со старцем Илием, который был духовником Мельникова и трагически переживал его гибель. "Когда мы с ним встречались, он мне вдруг показал небольшую такую брошюру. Он говорил: "Вот тебе послушание". Это поэма "Русский крест" Николая Мельникова", - рассказал актер. Он охарактеризовал поэму как искреннее, пронзительное, очень простое по слову, по теме и по мысли, но самое главное - по эмоции произведение.

По задумке режиссера в спектакле-концерте поэзия соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля "Комонь". Участники ансамбля создают атмосферу вокруг чтеца с помощью аутентичного фольклора - лирических песен, плясовой, вокализы, церковных песнопений - и игры на народных музыкальных инструментах.

"Форма необычная, потому что бывают драматические спектакли, бывают концерты. А тут как бы все сместилось. Здесь есть видеоинсталляции, специально придуманные для этого спектакля, есть музыка, как называет ее Марина Брусникина, "русский космос", которая эту поэму поднимает на совершенно другой уровень - вселенский, философский смысл какой-то притчи. И есть чтец, стих, собственно говоря", - отметил худрук.

Помощь детям

Все собранные от продажи билетов средства будут направлены в благотворительный фонд "Жизнь в движении", который помогает детям с ограниченными возможностями получить протезы. Фонд создан в 2014 году, его учредителями стали Наталья Шагинян-Нидэм и Евгений Миронов. В 2019 году фонд открыл первый Детский центр протезирования "Хочу ходить". За два года существования фонда более 120 детей из разных регионов России обрели протезы и прошли реабилитацию.

Как отметила директор фонда Мария Соколова, эта поэма о вере в светлое и доброе, именно эта вера помогает работать фонду. "Наши ребята, не имея рук, не имея ног, бегают марафоны, дистанция которых 42 км, покоряют горные вершины, катаются на горных лыжах, коньках, готовят шоколад, играют в театре. То есть сделали все то, что, с точки зрения обывательского взгляда, невозможно", - заявила она.

Соучредитель фонда "Жизнь в движении" Шагинян-Нидэм отметила, каждый концерт соединяется с какой-то мечтой. Воплощением мечты стало, по ее словам, создание Детского центра протезирования. А в этом году сбывается еще одна мечта - реализация проекта "Солнечный дом", в рамках которого людям с ограниченными возможностями помогают обрести специальность. "Надеемся, что через год наши ребята, несмотря на их, казалось бы, ограниченные возможности, покажут еще раз, что они могут, они обретут различные специальности и сделают шаг в новую жизнь", - подчеркнула она.