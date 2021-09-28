В Лондоне прошла мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Мировая премьера 25-го фильма киносаги об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die) состоялась во вторник в Лондоне. Местом проведения мероприятия, которое из-за пандемии коронавируса неоднократно откладывалось, стал лондонский королевский концертный зал Альберт-холл.

По красной дорожке перед показом кинокартины прошли режиссер Кэри Дзёдзи Фукунага, продюсеры Майкл Уилсон, Барбара Брокколи, исполнитель главной роли Дэниел Крейг, выбравший для церемонии малиновый пиджак, и сыгравшая девушку Бонда французская актриса Леа Сейду. Почетными гостями премьеры стали члены британской королевской семьи - принц Уэльский Чарльз со своей супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт.

"Мы снимаем фильма про Бонда для экранов кинотеатров, и мы здесь, я не могу быть более счастливым", - признался Крейг в разговоре с журналистом телеканала Sky News. На прошлой неделе английский актер был удостоен почетного звания коммандера военно-морского флота Великобритании, чтобы соответствовать званию своего персонажа, которого он воплощает на экране последние 15 лет. "Не время умирать", однако, станет для Крейга последним фильмом, где он исполняет роль британского шпиона.

Режиссер фильма Фукунга, в интервью агентству Пи-эй на красной ковровой дорожке, назвал работу над фильмом "тяжелой работой". "Все мы очень рады, что, наконец-то, поделимся этим фильмом со зрителями. Я также думаю о всей тяжелой работе, которая была вложена в это, мы можем вздохнуть с облегчением", - сказал он.

На красной дорожке были замечены исполнитель роли злодея в фильме американский актер Рами Малек, британка Фиби Уоллер Бридж, работавшая над сценарием к ленте, кубинско-испанская актриса Ана де Армас, сыгравшая в этой картине, и британская актриса Джуди Денч, известная по исполнительнице ролей М, босса Бонда, в прошлых картинах. В последний раз она появилась в фильме 007: СПЕКТР в 2015 году. На премьере присутствовала также американская певица Билли Айлиш, исполнившая заглавную песню для картины, а также победительница последнего Открытого чемпионата США по теннису британка Эмма Радукану.

Британские кинотеатры начнут показывать картину с 30 сентября. Премьерный показ фильма в России запланирован на 7 октября.

Про новый фильм

По сюжету новой серии бондианы, которая была отснята еще в прошлом году, Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Ситуация меняется, когда на остров приезжает его старый друг из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оборачивается тем, что Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.

Первый фильм о приключениях агента 007 под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более 880 млн долларов. Общие кассовые сборы киносерии превышают 10 млрд долларов. Помимо Крэйга, агентами 007 на большом экране в разные годы побывали Шон Коннери (1930-2020), Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.