Театр имени Маяковского покажет премьеру молодежного спектакля "Обыкновенная история"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский академический театр имени Владимира Маяковского представит 29 сентября первую премьеру нового, 99-го по счету, сезона, которой станет спектакль по роману Ивана Гончарова "Обыкновенная история", поставленный режиссером Николаем Кобелевым с молодыми актерами - выпускниками ГИТИСа. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

"Этим летом студенты Мастерской Миндаугаса Карбаускиса, художественного руководителя Театра Маяковского, окончили свое обучение в ГИТИСе. 11 выпускников курса приняты в труппу "Маяковки", три спектакля с участием молодых артистов включены в репертуар театра ("Йокнапатофа", "В день свадьбы", "Москва. Дословно"), теперь к ним прибавится еще одна постановка - "Обыкновенная история" по одноименному роману Ивана Гончарова", - сказала Вартанова.

Она уточнила, что премьера состоится на Малой сцене Театра Маяковского. Режиссер и автор инсценировки - Никита Кобелев. Исполнителями ролей выступают Кирилл Кусков, Иван Ковалюнас, Иван Сапфиров, Станислав Кардашев, Максим Наумов, Семен Алешин, Ася Фоменко, Юлия Марычева, Елизавета Хапова, Арина Жаркова, Ярослав Леонов, Алина Вакаева, Анастасия Редькина.

О спектакле

"Вчерашние выпускники, а ныне молодые артисты, рассказывают историю взросления, первых разочарований и смены убеждений. Молодого Александра Адуева, приехавшего в Петербург к своему дяде, Петру Ивановичу Адуеву, играют сразу пять артистов. Каждому из них досталась своя краска в эволюции героя - от восторженного и искреннего провинциального юноши до равнодушного и беспринципного карьериста", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, режиссер, не переписывая текст классика, деликатно переносит действие романа в сегодняшние дни. "Тем более история провинциального романтика, готового сначала свернуть горы, отстаивая свою точку зрения, а затем "научившегося" жить по принятым в обществе законам, оказывается весьма актуальна и по сей день", - подчеркнула Вартанова.

О том, как рождался спектакль, рассказал сам режиссер Никита Кобелев. "Мы начали работу над отдельными сценами этого спектакля еще на втором курсе, потом очень активно работали на четвертом", - сообщил он.

"В "Обыкновенной истории" очень сложные роли, и то, что этот спектакль есть и он нравится зрителю, наверное, означает, что ребята смогли. Ведь эта история касается их самих: молодые люди проживают эти моменты столкновения со взрослой жизнью. И когда мы работали, мы пытались в героях отыскать их личное, больное, их отношение к событиям, чтобы они рассказывали о себе, о своих проблемах. Я думаю, это был для них важный опыт - понимать, что ты должен быть не просто исполнителем, не просто говорить чужие слова, но и сделать их своими собственными, рассказать через них свою историю", - оценил режиссер "Обыкновенной истории".