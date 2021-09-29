Пленка с песней Джона Леннона ушла в Дании с молотка за $75,5 тыс.

СТОКГОЛЬМ, 29 сентября. /ТАСС/. Неопубликованная кассета с записью интервью бывшего солиста группы The Beatles Джона Леннона и его супруги Йоко Оно и песней Леннона, которая ранее не была обнародована, была продана вечером во вторник на аукционе Bruun Rasmussen Auctioneers. Раритет ушел с молотка за 481 тыс. крон ($75,5 тыс.), сообщается в пресс-релизе торгов.

Интервью было записано во время посещения звездной парой местечка Тси в Ютландии в 1970 г. На 33-й минуте можно услышать разговор Леннона и Оно с 16-летними датскими школьниками, получившими возможность проинтервьюировать знаменитостей. На кассете также записана не опубликованная ранее песня Леннона Radio Peace.

История появления пленки такова: в конце декабря 1969 года Леннон и Оно неожиданно приехали в заснеженный Тси. Четырем школьникам разрешили взять у них интервью для школьной газеты. А во вторник, спустя более 50 лет, они продали свою запись с песней Radio Peace, которую до этого никто не слышал.

Один из ребят из школьной четверки, Карстен Хёйен, присутствовал на аукционе. Хёйену 68 лет, однако, по его словам, он по-прежнему вдохновлен посланием мира, которое озвучили тогда Леннон и Оно и которое он хотел бы передать другим людям.

"Я счастлив и удивлен столь высокой ценой, заплаченной за кассету. Встреча с Джоном Ленноном и Йоко Оно оказала большое влияние на наши жизни, поскольку мы считали их своего рода политическими пророками и символами мира. Я надеюсь, что новому владельцу кассеты понравится слушать наш разговор и он будет вдохновлен им так же, как и мы 50 лет назад", - прокомментировал Хёйен.

К пленке прилагаются несколько фотографий с этой памятной встречи и школьная газета.

Вторая пленка за день

Во вторник на родине одной из самых известных музыкальных групп в истории, в городке Ньютон-ле-Уиллоус в английском графстве Мерсисайд, с молотка ушли пленки с тремя интервью Леннона и Оно общей продолжительностью 91 минуту. Пара дала их канадскому журналисту-фрилансеру Кену Зейлигу в 1969 и 1970 годах. Пленки были реализованы за 37 тыс. фунтов ($50 тыс.).

Интервью охватывают самый широкий спектр тем - от любви Леннона и Оно, поженившихся незадолго до этого, в марте 1969 года, до пацифизма музыканта, его отношения к славе и нового альбома группы Abbey Road (1969), который стал предпоследним в истории The Beatles.

The Beatles

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Ливерпульская четверка является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: число реализованных в мире копий их альбомов превысило 600 млн. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США.

Группа также стала обладательницей десяти премий "Грэмми", а журнал Time включил ее участников в число самых влиятельных персон ХХ века.

Группа просуществовала с 1960 по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четырех музыкантов начал собственную карьеру. В настоящий момент из битлов живы Пол Маккартни, ему 79 лет, а также Ринго Старр (81). Джон Леннон был застрелен в 1980 году в Нью-Йорке бывшим фанатом, а Джордж Харрисон умер в 2001 году после долгой борьбы с раком.