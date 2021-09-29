Первый межнациональный фестиваль документального кино пройдет в Архангельске в ноябре

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. Первый международный кинофестиваль "Свидание с Россией. Территория народного единства" пройдет в Архангельской области с 1 по 5 ноября, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Одним из крупных мероприятий в рамках празднования Дня народного единства станет первый международный кинофестиваль "Свидание с Россией. Территория народного единства", организованный при содействии правительства Архангельской области и Федерального агентства по делам национальностей. Он пройдет в Архангельске и Северодвинске с 1 по 5 ноября", - говорится в сообщении.

На данный момент на фестиваль уже заявились около 180 участников. На кинофоруме будут представлены игровые фильмы, анимационная программа, пройдут круглые столы и мастер-классы, а также киномастерская "Свидание с Россией", в рамках которой будут организованы бесплатные занятия для всех желающих по режиссуре, операторской работе, сценарному искусству и видеомонтажу. "Согласно результатам переписи населения, на территории России проживает 190 национальностей, при этом только на территории Архангельской области - 108. Поэтому справедливо выбрать площадку Поморья в качестве своего рода столицы первого документального межнационального кинофестиваля", - приводит пресс-служба слова одного из организаторов фестиваля, председателя совета некоммерческого партнёрства содействия развитию кино и туризма "КиТ" Александра Ильина.

Программа будет способствовать сохранению культурного и исторического наследия народов России, национальной кухни, народных промыслов и ремесел и национального языка.