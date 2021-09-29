На VI Симфоническом форуме выступят восемь оркестров из шести регионов России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Восемь симфонических оркестров из шести регионов выступят на VI Симфоническом форуме России, который пройдет в Екатеринбурге с 30 сентября по 8 октября. Об этом сообщил первый заместитель директора Свердловской государственной академической филармонии Рустем Хасанов в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"В программе форума выступления восьми оркестров. Из них два московских коллектива, российский национальный оркестр и впервые в Екатеринбурге - российский национальный молодежный симфонический оркестр, пять оркестров, представляющих различные регионы нашей страны - Красноярск, Уфа, Томск, Ульяновск, Якутск", - сказал Хасанов.

Он уточнил, что в рамках форума пройдет 12 концертов. Часть выступлений состоится в городах региона - Каменске-Уральском, Ирбите и Асбесте. Всего на сцену Свердловской филармонии за время форума выйдет более 1 тыс. музыкантов.

На форуме также будет организована деловая программа, которую посетят более 60 участников из 23 регионов России. Отмечается, что на ней они смогут обсудить актуальные вопросы, которые волнуют симфонические оркестры. В частности, на мероприятии будут подниматься такие темы, как роль учебных заведений, роль концертных организаций и итоги деятельности симфонических оркестров за период работы с прошлого симфонического форума.

Симфонический форум России пройдет в Екатеринбурге в шестой раз с 30 сентября по 8 октября. Поддержку проекту оказывают министерство культуры Российской Федерации и губернатор Свердловской области. Отдельные концерты форума проходят под эгидой федеральной программы "Всероссийские филармонические сезоны", при содействии Московской государственной академической филармонии.