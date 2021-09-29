В Майкопе создадут турмаршрут по местам, связанным с именем писателя Евгения Шварца

МАЙКОП, 29 сентября. /ТАСС/. Экскурсионный маршрут с аудиогидом для туристов по местам, связанным с именем драматурга и сказочника Евгения Шварца, будет создан в республиканском центре Адыгеи - Майкопе, который писатель называл "родиной своей души". Реализовать волонтерский проект поможет грант, полученный благодаря победе в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, сообщил ТАСС в среду министр культуры региона Юрий Аутлев.

"Проект "Майкоп Евгения Шварца" получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив, что поможет популяризировать творчество писателя, создать уникальный пешеходный туристический маршрут по местам, связанным с детством и юностью драматурга, привлечь внимание к памятникам культурного и исторического наследия нашего города. Это действительно очень важно для нас, потому что туризм является одним из приоритетных направлений развития Адыгеи и Майкопа в частности", - сказал он.

Проект стартует в октябре и должен быть реализован до 1 июня 2022 года, размер выделенного гранта - 478 тыс. рублей. Команда проекта будет работать на волонтерских началах. Со своей стороны власти республики и города будут оказывать ей всяческую поддержку, добавил министр.

Помимо экскурсионного маршрута, планируется выпустить иллюстрированный путеводитель, разместить информационные таблички со специальными QR-кодами на 15 исторических зданиях Майкопа конца XIX - начала XX века, входящих в маршрут, а также создать сайт, на котором будет в текстовом, графическом и аудио формате размещена информация об этих объектах. Описание зданий будет дополнено цитатами из дневников Шварца, В рамках проекта также проведут фотоконкурс "Родина души моей", фотовыставку, на которой будут представлены лучшие конкурсные работы, а также бесплатный киномарафон "Обыкновенное чудо", во время которого майкопчане и гости города посмотрят художественные фильмы, снятые по произведениям и сценариям Евгения Шварца, рассказала ТАСС координатор проекта "Дом Шварца", направленного на создание в Майкопе единственного в России культурного центра сказочника, Надежда Суховая.

"Проект "Майкоп Евгения Шварца" - дань благодарности знаменитому земляку. Он направлен на привлечение внимания к историко-культурному наследию города и творчеству писателя, позволит увидеть город его глазами, окунуться в атмосферу Майкопа начала XX века и сделать экскурсию удобной и доступной для всех желающих", - пояснила автор проекта, добавив, что проект будет реализован АНО "Культпросвет" при поддержке ряда ведомств республики и города.

О проекте

В рамках проекта "Дом Шварца", который возглавляет внучка Евгения Шварца Мария Крыжановская, волонтеры работают по разным направлениям. В августе они выпустили первый за постсоветское время аудиоспектакль по сказке "Два брата". В марте в рамках VI Международной Кавказской математической олимпиады совместно с Адыгейским госуниверситетом (АГУ) организовали и провели в Майкопе математический квест "Интеграл по городу. Теорема Шварца". В октябре на базе АГУ пройдет Всероссийская научная конференция "Евгений Шварц и проблемы развития отечественной литературы XX века".

Властями Майкопа принято решение, что имя писателя присвоят Майкопской гимназии, где в начале XX века учился будущий драматург и сказочник, а также аллее в центре Майкопа.

Евгений Шварц уехал из Майкопа около 100 лет назад, в центре города сохранился дом, где жила его семья, статус памятника архитектуры получила гимназия, где он учился. Тем не менее, организаторы проекта отмечают недостаток внимания к личности сказочника и сценариста. Только в начале 2020 года на средства гранта в центральном парке культуры и отдыха Майкопа появилась композиция "Золушкина туфелька", ставшая первым посвященным Шварцу арт-объектом в Майкопе. Он отсылает майкопчан и гостей Адыгеи к блестящему сценарию к получившему мировую известность советскому художественному фильму "Золушка" (по мотивам одноименной сказки Шарля Перро), поставленному в 1947 году на киностудии "Ленфильм" режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро.

Семья Шварцев в 1902 году приехала в Майкоп, куда после полугодичного ареста по подозрению в революционной агитации среди рабочих Алафузовских фабрик в Казани под гласный надзор полиции был сослан отец писателя Лев Борисович. Будущему драматургу было тогда чуть более пяти лет. После окончания реального училища в 1913 году Евгений Шварц уехал из Майкопа в Москву поступать в университет.