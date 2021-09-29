Предметы из наследия дирижера Евгения Мравинского передали на хранение Театральному музею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Сто предметов из творческого наследия народного артиста СССР дирижера Евгения Мравинского переданы на временное хранение Государственному музею театрального и музыкального искусства. Об этом сообщила в среду ТАСС директор музея Наталья Метелица.

"Мы договорились, что 24 сентября вдова Евгения Александровича Мравинского Александра Михайловна Вавилина передаст музею реликвии из его творческого наследия, но за четыре дня до этого в ее квартире случился пожар, и она трагически погибла. Следственный комитет пошел навстречу музею и разрешил нашим научным сотрудникам упаковать и вывезти эти ценности, которые мы получили на временное хранение до завершения наследственных мероприятий. Это необходимо было сделать, потому что через полгода с этими реликвиями произошли бы необратимые процессы", - сказала корреспонденту ТАСС директор музея.

Были вывезены рукописи дневников дирижера, скульптура, фотоальбомы, рояль и маленькое пианино. Предметы, находившиеся в гостиной, при пожаре не пострадали, хотя пропитались гарью и хранятся пока в резервном помещении музея.

Как рассказала Наталья Метелица, теплые дружеские отношения с Александрой Вавилиной установились в 2003 году, когда в музее была развернута выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Евгения Мравинского. Тогда же вдова решила "передать наследие дирижера нашему музею". С тех пор она постепенно передавала в музей семейные реликвии, а в 2015 году сделала завещание на наследие. Самое большое собрание - более 200 предметов - было передано музею в январе 2020 года, после чего из-за пандемии процесс передачи был приостановлен.

В анфиладе Шереметевского дворца, где располагается Музей музыки (филиал большого музея), уже открыта небольшая выставка, посвященная Евгению Мравинскому. Там выставлен его концертный фрак, а также портрет маэстро работы Николая Акимова. В музее хранятся его дирижерская палочка, партитуры с пометами маэстро, все его награды, пульт, за которым он дирижировал премьеры симфоний своего творческого друга Дмитрия Шостаковича.

Как сообщила директор музея, все эти дарения намечено собрать на большой выставке в 2023 году, когда будет отмечаться 120-летие со дня рождения выдающегося дирижера.

О Мравинском и Вавилиной

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий Евгений Мравинский (1903-1988) в течение 50 лет входил в список крупнейших симфонических дирижеров ХХ века. С 1838 года и до конца жизни он возглавлял Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Филармонии. Дмитрий Шостакович доверил ему значительную часть премьер своих симфоний.

Супруга дирижера заслуженный деятель искусств РСФСР флейтистка Александра Вавилина (1928-2021) многие годы играла в оркестре Мравинского, была профессором Санкт-Петербургской консерватории. После смерти мужа она расшифровала и издала целый том его дневников, которые Евгений Александрович вел в течение всей жизни.