Умерла балерина Нина Сахновская

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Артистка балета Кировского (ныне Мариинского) театра Нина Сахновская умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщила в среду пресс-служба театра, где балерина танцевала с 50-х по 80-е годы.

"Выпускница Ленинградского хореографического училища имени Агриппины Вагановой, Нина Сахновская блистала на сцене классической выучкой - она танцевала фей в "Спящей красавице", "Шопениану", вариации и двойки в балетах наследия. Ее мастерство и чувство стиля украшали спектакли ленинградского театра. По завершении сценической карьеры Сахновская преподавала классический танец в Академии русского балета имени Вагановой. Она помогала юным танцовщицам не только постичь секреты ремесла и академического стиля, но и полюбить свою профессию", - говорится в некрологе.