Пензенские поисковики представили фильм о подвиге 61-й дивизии во время боев в Белоруссии

ПЕНЗА, 29 сентября. /ТАСС/. Презентация документального фильма "Герои с берегов Суры", снятого пензенскими поисковиками и посвященного боевому подвигу 61-й стрелковой дивизии во время боев в Белоруссии в июле - августе 1941 года, прошла в среду в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова в Пензе, передает корреспондент ТАСС.

Съемки фильма проходили в рамках проекта пензенских поисковиков "Помнить, нельзя забыть", поддержанного Фондом президентских грантов.

"Впервые в истории нашего движения мы презентуем фильм, посвященный истории боевого пути 61-й стрелковой дивизии. Фильм называется "Герои с берегов Суры". Все знают о Сталинградской битве, блокаде Ленинграда, битве под Москвой. Этим фильмом мы хотели показать героическую страницу [из жизни] наших земляков, которые в 1941 году сделали невозможное - в тот момент, когда советская армия отступала, бойцы дивизии в составе 63-го корпуса не просто не дрогнули, а впервые в истории Великой Отечественной войны освободили два города и удерживали этот плацдарм месяц", - сказала перед показом фильма руководитель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Боевая история 61-й дивизии

Съемки фильма проходили на территории Пензенской области и Белоруссии. При его подготовке поисковики работали с документами Центрального архива Министерства обороны РФ, Российского государственного военного архива, Государственного архива Пензенской области.

"Работая над проектом, мы изучали историю этой дивизии. Проектная группа в ходе исследования установила отправную точку в ее истории - она была сформирована в 1931 году в Балашове Саратовской области, с 1939 года она дислоцировалась на территории Пензенской области. Дивизия по штатному расписанию была полностью укомплектована, воинские формирования находились на территории Пензы, Каменки и Сердобска", - добавила Казакова.

Дивизия состояла преимущественно из уроженцев Пензенской области. С начала июля 1941 года дивизия, вошедшая в состав 63-го стрелкового корпуса, вступила в бои с фашистами в Белоруссии. Бойцы освободили от немцев два города - Рогачев и Жлобин и сдерживали натиск противника в течение конца июля - середины августа 1941 года, что затруднило продвижение захватчиков к Смоленску и Москве.

В августе большая часть бойцов дивизии была убита, многие попали в плен, из окружения вышли только отдельные группы. "Дивизия сохранила свое знамя. В январе 1942 года она была переформирована, сохранив свой номер", - отметила Казакова.