Третьяковская галерея открывает выставку работ Алексея Венецианова и его учеников

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея в четверг открывает выставочный проект, посвященный классику русского искусства, мастеру эпохи романтизма Алексею Венецианову, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Венецианов принадлежит к тем художникам, которые открывают, формируют коды национальной культуры, русской культуры. Мы по праву можем назвать его художником русского сердца, русской души", - заявила перед открытием выставки журналистам заместитель генерального директора галереи Татьяна Карпова.

На выставке "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" представлено более 80 произведений живописи и графики из собраний Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Тверской областной картинной галереи, Государственного исторического музея. Экспозиция включает мультимедийную инсталляцию. Выставка будет открыта до 6 февраля 2022 года.

Как отметила Карпова, Венецианов - художник-новатор при всей внешней скромности его небольших холстов. "Реальность, которую он показывает, выверена классическими идеалами искусства античности и согрета его любовью - любовью к неброским русским пейзажам, русским людям, крестьянам, которые его окружали", - добавила она. Художник не только открывает крестьянский жанр в русском искусстве, он открывает и русский пейзаж, красоту и прелесть русской природы.

Что включает выставка

Центральное место в экспозиции занимают картины, связанные с поэтической интерпретацией весенне-летних полевых работ и темой материнства. Многие полотна посвящены женщинам. Самая ранняя из работ художника, представленная на выставке, - это портрет его матери.

Венецианов - один из немногих художников в русском искусстве, который создал свою школу. Поэтому наряду с произведениями мастера в экспозиции представлены работы его учеников: Алексея Тыранова, Никифора Крылова, Александра Алексеева, Федора Славянского, Григория Сороки и других.

Также можно увидеть картину французского художника Ф.М. Гране, на которой изображен интерьер капуцинского монастыря в Риме. Именно это произведение, увиденное в Эрмитаже Венециановым, подтолкнуло его к идее освоить искусство и иллюзию света в реальном пространстве и написать полотно "Гумно", отметила куратор выставки Светлана Степанова. "Мы, к сожалению, не смогли получить ту работу Гране, которую видел Венецианов. Она уехала на другую выставку. У нас авторское повторение. Но тем не менее этот диалог русского мастера с французским образцом очень интересен и поучителен", - добавила куратор.

Пространство выставки, цвет, подобранный дизайнерами, позволяют, по ее словам, рассмотреть каждое произведение как жемчужину.

Специально к выставке подготовлены альбом-каталог, включающий более 120 произведений живописи и графики Венецианова и его учеников, и издание для детей, посвященное картине "На пашне. Весна".

Другие выставки

Татьяна Карпова отметила необычайную востребованность работ Венецианова в текущем году. "Это проект, которого мы долго ждали. Но пандемия все время нам мешала и отодвигала сроки его реализации. В итоге он стал совпадать с другими проектами. Оказалось, что Венецианов именно сейчас, в этом году, необычайно востребован. Ряд работ Венецианова будут показаны в Дрездене на выставке, которая открывается 1 октября", - сообщила она.

На выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в музее Альбертинум в Дрездене Третьяковская галерея представляет европейской публике жемчужину своего собрания - картину "На жатве. Лето", а Русский музей - "Пастушок". Эти картины зрители не увидят на открывающейся в Третьяковской галерее экспозиции.