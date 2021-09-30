Выставка о феномене ожидания открывается в Открытой коллекции Политехнического музея

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Временная выставка-исследование "Горизонт ожидания" начнет работу в четверг в Открытой коллекции Политехнического музея, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Работы художников посвящены разным аспектам многогранного феномена ожидания. Оно бывает невероятно напряженным или приятно расслабленным, и результат его может стать непредсказуемым. Так, хранящийся в коллекции музея технический экспонат или артефакт может десятками, а то и сотнями лет ждать своего часа, а затем внезапно вдохновить увидевшего его молодого ученого на совершение прорывного научного открытия. И в этом смысле ожидание одновременно обращено и в будущее, и в прошлое", - отметили в пресс-службе.

Экспозиция включает три тематических раздела: "Процесс", "Фиксирование" и "Архивы". Первый концентрируется на самом состоянии ожидания, второй посвящен созданию "артефактов-следов" во времени и пространстве, третий "объединяет работы, вдохновленные сохранением материалов, воспоминаний, идей и предметов для ожидаемого момента в будущем, который вполне вероятен, но отнюдь не гарантирован", сообщили в музее.

Отправной точкой для создания художественных проектов послужили предметы коллекций музея, относящиеся к разным эпохам научного и технического прогресса. Фонды музея насчитывают более 217 тыс. предметов, которые объединены в 132 тематические коллекции - от часов и научного оборудования до медицинских приборов и автомобилей.

Например, одна из инсталляций размещена среди коллекции часов и часовых механизмов Политеха: солнечных, учебных, наградных, часовых механизмов башенных часов, шахматных, игрушечных. Специально для выставки музей открыл долгое время не экспонировавшиеся предметы: необычные заготовки для стеклянных бокалов, кофейник, макет наземной станции космической связи "Орбита".

Проект разработан студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ. Выставка продлится до 31 декабря 2021 года по адресу: Волгоградский проспект, д. 42, стр. 5, где расположена Открытая коллекция музея.