Документальный фильм телеканала RT "Уроки Аушвица" не получил премию Emmy

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Документальный фильм российского телеканала RT "Уроки Аушвица" уступил в борьбе за премию Академии телевизионных наук и искусств Emmy проекту Массачусетского технологического института (MIT). Трансляция церемонии оглашения лауреатов премии ведется в среду на ее сайте.

Короткометражный фильм RT, выпущенный в 2020 году в VR-формате, был приурочен к 75-летию освобождения советскими войсками концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. В июле текущего года стало известно, что он вошел в число пяти претендентов на Emmy, присуждаемую за новостные и документальные проекты (News and Documentary Emmy Awards), в категории "Выдающееся интерактивное медиа: Документалистика".

Победу в этой номинации одержал VR-проект "В случае катастрофы на Луне" (In Event of Moon Disaster) Центра продвинутой виртуальной реальности при MIT. Он посвящен тому, как развивались бы события в случае, если бы высадка американских астронавтов на Луну в 1969 году завершилась неудачей.

Конкуренцию фильмам RT и MIT составляли документальные проекты издания The Marshall Project, подразделения Oculus компании Facebook и американского испаноязычного телеканала Univision. 42-я церемония вручения Emmy за новостные и документальные проекты проводится 28-29 сентября в онлайн-режиме.