Постоянная площадка может появиться у Уральской индустриальной биеннале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Организаторы Уральской индустриальной биеннале обсуждают с властями Свердловской области создание постоянной площадки проекта в Екатеринбурге. Об этом рассказала в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова.

"Мы много лет думаем о том, что было бы здорово, чтобы у биеннале появилась своя постоянная площадка присутствия. У нас была встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым", - сказала Прудникова, уточнив, что в качестве возможного варианта для постоянной площадки биеннале рассматривается конструктивистский комплекс НИИ Охраны материнства и младенчества.

Как уточнила заместитель регионального министра культуры Юлия Прыткова, губернатор действительно дал поручение найти для Уральской индустриальной биеннале постоянную площадку.

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории РФ, который начал реализовываться в 2010 году по инициативе Уральского филиала Государственного центра современного искусства и проходит каждые два года. В этом году темой биеннале стало "Время обнимать и уклоняться от объятий", предметом осмысления - нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях. Художникам предложили поразмышлять в том числе над ситуацией с пандемией коронавируса, отразить ее в своих работах.