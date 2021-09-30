Сенаторы могут до конца года внести в Думу проект о нематериальном культурном наследии

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Законопроект, направленный на защиту нематериального культурного наследия, может быть внесен в Госдуму до конца года. Об этом заявила в четверг глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Накануне о необходимости разработки таких поправок в федеральное законодательство заявила председатель СФ Валентина Матвиенко, отметив, что нематериальное культурное наследие нуждается не только в популяризации, но и в господдержке.

"Мы уже определили фронт работ, даже видим дорожную карту и планируем в осеннюю сессию внести данный законопроект. Думаю, у нас все должно получиться", - сказала Гумерова на пресс-конференции по итогам парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

Она отметила, что на секции, посвященной вопросам сохранения и поддержки народного творчества и традиционной народной культуры, "очень жаркая развернулась дискуссия, прежде всего, вокруг того, насколько России нужно внедряться в международное законодательство о нематериальном культурном наследии". "Стоит ли торопиться подписываться под конвенциями, поскольку это может чинить определенные препятствия на пути сохранения нематериального культурного наследия и порождать споры. Но о том, что нужен федеральный закон, что нужно закрепить эту позицию, что нужен реестр - причем мы принимаем, что [в документе] должны быть прописаны моменты, связанные с федеральным, региональным, муниципальным уровнями, и межрегиональные вопросы - об этом мы однозначно договорились", - сказала Гумерова.