Комедия "Орел и решка. Кино" выйдет на "КиноПоиске" в новогодние праздники

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Комедия "Орел и решка. Кино" по мотивам популярного телешоу с Александрой Бортич и Александром Молочниковым в главных ролях выйдет на "КиноПоиске" на новогодних праздниках 2022 года. Также в новом сезоне онлайн-кинотеатр представит драму "Нулевой пациент" о первой вспышке ВИЧ в СССР и комедийный сериал "Закрыть гештальт" о таксисте, который видит души умерших, сообщила на презентации нового сезона директор по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук.

"Орел и решка. Кино" на экранах в новогодние праздники", - сказала Филипук. Продюсером фильма стала Нателла Крапивина, режиссером выступил Вазген Каграманян. По сюжету комедии программа "Орел и решка" находится на грани закрытия. Чтобы спасти шоу, продюсер идет на отчаянный шаг - устроить съемки в одной из самых закрытых стран мира. Роли в картине сыграли Александра Бортич, Александр Молочников, Александр Гудков и Екатерина Варнава.

"Орел и решка" - трэвел-шоу, в котором два ведущих посещают какой-либо город в России или за рубежом. Они кидают монетку, после чего кому-то выпадает провести время в путешествии, потратив всего $100, а кому-то - золотая банковская карта, по которой не ограничен лимит трат.

В новом сезоне "КиноПоиск" также представит вторые сезоны комедийных сериалов "Беспринципные" и "Последний министр". Среди новых проектов сервиса - комедия "Закрыть гештальт" сценариста Дмитрия Лемешева и режиссера Максима Пежемского об обычном водителе такси, который обретает дар слышать и видеть души умерших, и политический триллер "Спойлер" по сценарию Сергея Минаева с Максимом Матвеевым, Олегом Меньшиковым, Алексеем Гуськовым в главных ролях.

Кроме того, зрителей ожидает премьера драматического проекта "Нулевой пациент" режиссеров Евгения Стычкина и Сергея Трофимова о первой в СССР вспышке ВИЧ. Главную роль в сериале сыграет Никита Ефремов.

Среди фантастических проектов онлайн-кинотеатра в новом сезоне ожидается мистическая комедия "Конец света" режиссера и шоураннера Александра Незлобина о попытке устроить апокалипсис в Чертаново и фэнтези-сага "Этерна" по циклу романов Веры Камши "Отблески Этерны". Первый эпизод проекта режиссера Евгения Невского покажут на новогодних праздниках, а остальные серии зрители смогут увидеть в начале 2023 года.

"После громкого успеха фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" "КиноПоиск" продолжает сотрудничество с Bubble Studios. Новый совместный проект - сериал "Фурия" по мотивам одноименной серии комиксов, выходившей в России в 2012-2016 годах. Главная героиня - профессиональная воровка и акробатка Ника Чайкина, член команды Международного агентства контроля. Вселенная "Фурии" будет пересекаться со вселенной "Майора Грома", - сообщили в сервисе.