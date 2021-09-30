Хибла Герзмава откроет фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" в Москве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Народная артистка РФ, оперная певица Хибла Герзмава выступит на открытии XI Московского музыкального фестиваля "Владимир Спиваков приглашает" 4 октября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Московского международного дома музыки (ММДМ).

"Концерт-открытие 11-го музыкального фестиваля "Владимир Спиваков приглашает" пройдет в Светлановском зале Дома музыки 4 октября. Вместе с маэстро и Национальным филармоническим оркестром России выступит оперная дива Хибла Герзмава", - рассказали организаторы. В программу войдут фрагменты из опер Беллини, Верди, Чилеа, Масканьи, Пуччини.

Дом музыки примет еще два концерта нынешнего фестиваля. 11 ноября на сцене Светлановского зала будут солировать лично маэстро Спиваков (скрипка) и Люка Дебарг (фортепиано). С государственным камерным оркестром "Виртуозы Москвы" они исполнят Концерт для скрипки, гобоя и струнных Баха и Первый фортепианный концерт Шостаковича.

На закрытии фестиваля 27 декабря с Национальным филармоническим оркестром России выступит пианист Николай Луганский, в программе - Брамс и Штраус.

Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" проходит с 2001 года. "Для меня важно не количество фестивальных концертов, а возможность показать в Москве то, что люблю я сам: что-то новое, разнообразное по жанрам и стилям, уникальное, талантливое", - отмечает Спиваков, слова которого привела пресс-служба ММДМ.