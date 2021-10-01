В Москве откроют фестиваль-школу "Территория"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. XVI Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" начнет работу в Москве в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Территория" - крупнейшая российская мультижанровая платформа - традиционно объединит в своей программе драматические постановки, современный танец, академическую музыку и выставочные проекты", - отметили в пресс-службе.

Основной темой фестиваля станет "Человек и мир". Зрителей ждут российские премьеры спектаклей Яна Фабра, театральной компании Peeping Tom, Натальи Менендес, Саввы Савельева и Ингеборги Дапкунайте, Андрея Стадникова, Алексея Мартынова, театра "Трикстер", а также постановки Дмитрия Волкострелова, Бориса Павловича, Петра Айду, Кирилла Люкевича, компании "Диалог данс". Вернется международная программа, от которой в прошлом году пришлось отказаться из-за пандемии. Со 2 по 10 октября состоится марафон перформансов от российских и израильских представителей различных жанров современного искусства "Rollo / Партитура движения".

Фестиваль обновил дирекцию: в нее вошли театральные режиссеры Тимофей Кулябин и Дмитрий Волкострелов, актриса Юлия Пересильд, хореограф Анна Абалихина, заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе Московского музея современного искусства (ММOМА) Алексей Новоселов, музыкальный критик Дмитрий Ренанский.

Выставочная часть представлена двумя проектами в MMOMA: перформативным фотопроектом "Мнемозина" французского хореографа Жозефа Наджа и аудиовизуальной инсталляцией "Час места" от петербургского "Театра post". Также важным аспектом фестиваля останется образовательная программа, которая вернется к офлайн-формату. Были отобраны 50 слушателей со всей России, которых ждет интенсивная 11-дневная программа.

Мероприятия фестиваля проходят в формате COVID-free. Фестиваль завершится 17 октября.