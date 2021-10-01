Московский областной театр юного зрителя откроют после ремонта

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский областной государственный театр юного зрителя (МОГТЮЗ) под руководством заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой открывается в пятницу после ремонтно-восстановительных работ. Он начинает новый, 92-й по счету, сезон спектаклем "Леди Совершенство", который будет показан на большой сцене. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ольга Ильина.

"В конце января этого года в театре произошел пожар, в результате которого были частично или полностью уничтожены костюмы, декорации, студия звукозаписи, музыкальное оборудование, мастерские, стали непригодными к использованию большой и малый залы", - сказала Ильина.

По ее словам, оказавшись без стационарной сцены, благодаря помощи Министерства культуры Московской области, коллег и друзей театра МОГТЮЗ продолжил активную работу и после пожара, разрушившего все планы на нормальную творческую жизнь. "За эти непростые восемь месяцев коллектив побывал в Подольске, Щелкове, Видном, Московском, Внукове, Орехово-Зуеве, Балашихе, Красногорске и других городах, - перечислила собеседница агентства. "За сезон было показано порядка 60 выездных спектаклей, на которых побывало более 20 000 зрителей. Спектакли проходили в Театре имени Вахтангова, Доме актера, театре "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной, театре "Экспромт", на сцене Филармонии-2", - уточнила она.

Как говорит худрук МОГТЮЗ Нонна Гришаева, "оказавшись в режиме ограниченного функционирования, без существенной части костюмов и декораций, театр не опустил руки". "Впереди еще много задач по восстановлению части спектаклей, ремонту малой сцены и возвращению театра к нормальной стационарной жизни, но начало положено", - убеждена Гришаева.

"Попав в такую наисложнейшую ситуацию, МОГТЮЗ не просто выжил, он сохранил боевой настрой и на профессионализме и силе духа коллектива продолжил жить насыщенной жизнью и радовать многочисленных зрителей. Благодарим всех, кто помогал нам делом и поддерживал на пути к возрождению. С 1 октября ждем всех любителей театра к нам в гости, мы открываемся!" - заявила худрук, добавив, что первым будет показан музыкальный спектакль "Леди Совершенство" с Наталией Быстровой в главной роли.