"Поехали!" 19 спектаклей больших театральных гастролей

Гастрольный проект "Поехали!" (реализуется при поддержке Фонда президентских грантов) — важное событие для театралов. Это восемь независимых театров из пяти городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Казани и Нижнего Новгорода), 19 спектаклей и 58 показов всего. Если вы давно хотели выйти за пределы привычного театра и найти для себя что-то новое (причем сразу хорошее), этот проект может стать настоящим подарком. В гастролях участвуют и простые, легкие комедии о современности, и философские драмы, спектакли о семейных неурядицах или конфликтах поколений. Есть постановки без декораций и без актеров или с необычной сценографией, декорациями из телевизоров или рисующими комикс, а есть такие, где вместо слов — музыка или движения, постановка-ностальгия и постановка-медитация. Словом, этот гид поможет разобраться во всем и выбрать спектакль, который, возможно, отправит вас в новое удивительное путешествие. Проект стартует в Москве в Центре им. Вс. Мейерхольда, после постановки будут принимать площадки MOÑ (Казань), Pro Art’s и "Инновационный культурный центр" (Калуга), а также "Центр Театрального Мастерства" (Нижний Новгород). Проект продлится с 9 октября по 2 декабря. "Ад это я" Временное объединение "Хронотоп", Санкт-Петербург

Постановка режиссера Ильи Мощицкого по пьесе Аси Волошиной начинается неожиданно. В зале слышатся все привычные перед спектаклем звуки: поскрипывания, перешептывания, люди двигаются. И там же, в зале, начинается постановка — с монолога, который ведет один из актеров. Потом действие перемещается на сцену, а после — снова в зал, как маятник. Зрители оказываются внутри всего происходящего, переживая вместе с исполнителями диалоги, которые из чего-то личного превращаются в социально значимые темы: о нас, о нашем обществе, об искусстве и современном мире. Сам режиссер тоже будто заключен в пространство спектакля: он стоит между сценой и зрительным залом и снимает все происходящее на камеру, а картинка транслируется в режиме онлайн за артистами. "Дуб Майкла Крейг Мартина" Временное объединение "Хронотоп", Санкт-Петербург

Описание Спектакль "Дуб Майкла Крейг Мартина" © Маргарита Денисова/пресс-служба фестиваля "Поехали!"

Илья Мощицкий и тут не остается в стороне от своего детища: он приглашает из зала одного добровольца, чтобы тот сыграл спектакль вместе с ним. Отец в результате автомобильной катастрофы потерял дочь — она шла домой, слушая музыку в наушниках, и ее сбила машина. Довольно тяжело буквально примерять на себя такие обстоятельства, правда? Режиссер пытается отойти от привычных театральных постановок, где все — набор отрепетированных сцен и реплик. Каждый раз спектакль играется будто в первый раз: зрители не знают, что произойдет дальше, а события могут развернуться необычно. "Кодекс курильщика" Центр театрального мастерства (Нижний Новгород)

На сцене — большой экран, мерцание телевизоров, живая музыка. Еще есть шесть актеров, и на всех у них одна история. Минимум декораций, небольшое пространство и видео превращают этот спектакль в комикс: картинка будто плоская, локации меняются благодаря смене света и тени, есть словесные пояснения к сценам. Через диалоги, монологи, песни и движения актеры пытаются разобраться в странной и противоречивой теме — любви или, можно даже сказать, страсти общества к насилию. "Солнечная линия" Центр театрального мастерства (Нижний Новгород)

Про него пишут: комедия о супружеской жизни. И тут действительно иногда бывают какие-то утверждения, которые могут вызвать у вас смех. Но так ли это весело, когда двое любящих людей ссорятся ночь напролет, превращая собственную квартиру в поле боевых действий? Они уже давно забыли, о чем спорили, припоминая друг другу старые обиды, поднимая со дна такие темы, которые стоило бы забыть, а не выносить на всеобщее обозрение. "Сосед" Центр театрального мастерства (Нижний Новгород)

Соседи — странные люди, живущие так близко, но, как правило, совершенно чужие друг другу. Благодаря стечению обстоятельств сталкиваются соседи по дачному поселку. Один молодой, другой — практически старик. Они ведут диалог ни о чем и обо всем одновременно, перепрыгивая с философствования о течении времени на огородные и другие бытовые проблемы. Вы можете не увидеть там ничего — в этом стерильном, лишенном декораций спектакле. Или наоборот — понять что-то особенно масштабное лично для вас, ведь именно в чистоте и минимализме проступает то, что ранее оставалось незамеченным. "Созвездия" Pro Art's (Калуга)

В основе спектакля — одноименная пьеса британского драматурга Ника Пейна. Тут всего два действующих лица — Марианна и Роланд. Они знакомятся на вечеринке и по совершенно нелепой причине (он пасечник, а она очень любит мед) у них завязывается небольшой диалог. Одно странно — эта сцена повторяется второй раз, третий, пятый, шестой. События всегда развиваются линейно, а наши решения только создают бесчисленное множество параллельных вселенных. Марианна точно об этом знает — она занимается физикой и квантовым космологическим моделированием. Так что один раз он может признать, что она безумно красива, и останется с ней, а в другой признается, что хотел бы спать сегодня один. Герои путаются в своих действиях, а разобраться пытаются с помощью теории струн и квантовой физики. "Человек из Подольска" Pro Art's (Калуга)

Эта пьеса Дмитрия Данилова стала настоящим театральным хитом и наверняка скоро будет столь же привычной, как "Чайка" или "Три сестры". Действие происходит в Подольске. Молодого человека задерживают и отводят в отделение полиции. Он вроде добропорядочный гражданин, работает в газете, живет в обычном доме и никаких преступлений (особенно в момент задержания) за собой не замечал. Но хранители правопорядка оказываются не так просты, а их претензии и вовсе удивительны. Например, их ужасно возмущает, что Николай не знает, сколько человек живет в Подольске или когда ему был присвоен статус города. А зачем, скажете вы, все это знать про место, где вы родились? Ну хотя бы для общего развития. "Калуга. Театральная" Pro Art's (Калуга)

Театральная — одна из старейших улиц города. В гостинице "Ока", расположенной там, в свое время останавливались Константин Паустовский, Вольф Мессинг, Галина Уланова, Зара Долуханова и многие другие. Улица пережила Гражданскую войну, страшные пожары, а сейчас там находятся несколько театров и крупный универмаг. В этих зданиях, хранящих историю, теперь можно поесть вкусных пончиков, выпить кваску, но старожилы города помнят и с удовольствием рассказывают о судьбе одной из главных улиц города. Именно эти рассказы и легли в основу пьесы и спектакля "Калуга. Театральная". В Москве его покажут в пространстве ЦИМ (как все это будет устроено — большой сюрприз, который создатели трепетно хранят в секрете), а экскурсию проведет стендап-комик Александр Забродин. "Mоң" Творческое объединение "Алиф" и театральная площадка MOÑ (Казань)

"Mоң" — сложное слово для перевода с татарского языка: это может быть и "душа", и "лиричность", и "мелодия", и "гармония", и "грусть". Все эти слова — особенно "мелодия", "лиричность" и "душа" — красиво описывают спектакль, так что можете выбрать любое. Зрители оказываются в центре комедийного ситкома о музыкальной группе, которая готовится к выступлению и никак не может договориться между собой. Мало того что им мешают внешние факторы, так они еще и ругаются, упрекая в чем-то друг друга и вспоминая чужие слабости. А вдобавок говорят то на русском, то на татарском языке, путая как друг друга, так и зрителей. Они исполняют свои песни, иногда веселясь и радуя публику, а порой меланхолично вспоминая об ушедшем времени, когда они были детьми, покупали кассеты и ходили друг к другу в гости. Смотреть этот спектакль легко и весело, хоть и с ноткой легкой ностальгии. hava Творческое объединение "Алиф" и театральная площадка MOÑ (Казань)

Слово hava тут имеет два значения — "воздух" или "Ева", и неспроста. Это очень минималистичный и тонкий спектакль о женщине. Исполнительница, Айсылу Мирхафизхан, молчалива. Она танцует и двигается по сцене иногда плавно и грациозно, словно птица, а иногда резко, может быть, даже грубо, словно загнанный в угол зверь, готовящийся к нападению. Через свой танец она рассуждает о положении женщины в семье. Как часто девушки слышат одни лишь глаголы: "принеси", "подай", "приготовь", "убери"? А как они сами относятся к этому, как существуют в таком жестком и бескомпромиссном пространстве? Тем временем за ней, на большом заднике, продолжают появляться слова-приказы, которые она вынуждена выполнять. 5 mm/h "Театр.Акт" и театральная площадка MOÑ (Казань)

Пять милиметров в час — это скорость движения лекарства в капельнице при химиотерапии, так медленно и неспешно в противовес законам природы отдаляющая или, наоборот, приближающая трагический финал. Дина Сафина, автор пьесы, столкнулась с онкозаболеванием в своей жизни: у нее болел папа, она ходила дежурить к нему в больницу. В корпусе химиотерапии Дина заметила, что жизнь течет по-другому, все будто словили дзен и находятся в каком-то медитативном состоянии. Буквально за одну ночь у нее родился этот текст. Режиссеры спектакля Ангелина Мигранова и Родион Сабиров рассуждают о времени и его скоротечности, болезнь здесь — только фон для диалога. Space X театр post (Санкт-Петербург)

Режиссер Дмитрий Волкострелов — большой исследователь. Все время придумывает что-то необычное, берется за самые удивительные и невозможные постановки, но за это и полюбился театралам. Тут он решил исследовать архитектуру, ведь именно она, как считают создатели, отражает социальное устройство и ценности. Пространство ЦИМ, одной из главных площадок Москвы, также несколько десятилетий формировало авторов спектаклей и зрителей, которые приходили их смотреть. Теперь Волкострелов дает ему свой голос, позволяя с помощью публики и актеров рассказать свою историю. "Комитет грустящего божества" театр post (Санкт-Петербург)

Герои спектакля — Оля и Сергей — люди, которых полно на улицах любого города и среди ваших знакомых. Обычные люди, не занимающие высоких должностей и не получающие больших зарплат, у них все время долги и разные трудности. Мы иногда не замечаем их, даже если они рядом с нами, потому что сами порой заняты такими же проблемами. И вот Оля и Сергей, довольно неразговорчивые, ведут обычную жизнь: едут в электричке, посещают банк, идут из магазина домой, из дома — на работу. Они обмениваются скудными фразами, и зрителям абсолютно ясно, что происходит сейчас и куда эта история стремится в финале. А вокруг них — видео, титры, свет. Мрачный пейзаж словно вторит словам героев и тоже становится важной частью действия. "Хорошо темперированные грамоты" театр post (Санкт-Петербург)

Режиссер Дмитрий Волкострелов впервые, наверное, в театральном пространстве обратился к древнерусским берестяным грамотам XI–XV веков и провел параллель с другим культурным памятником мирового масштаба — циклом из прелюдий и фуг "Хорошо темперированный клавир" Иоганна Себастьяна Баха. Волкострелов отказывается не только от декораций, но и от актеров: их функцию придется выполнять зрителям (добровольно, конечно). В первой части они следуют указаниям на экране, выходят и читают грамоты, а остальные сидят в наушниках, где звучит что-то другое. Потом зрители произносят текст на основе собственных воспоминаний. А в конце записанные голоса звучат поверх музыки Баха. Так вы сможете создать свою собственную театральную фугу. "Диджей Павел" театр post (Санкт-Петербург)

Пьеса Павла Пряжко сама по себе удивительна. Дело в том, что ее текст — музыка из 80-х. Эти 11 песен — золотые хиты эстрады. Ставит их для зрителей диджей в центре танцпола, работает цветомузыка, по полу расстилается туман — настоящая дискотека. А участвовать в ней могут все, хотя поначалу вам захочется просто посидеть у стенки. Актеры, каждый из которых по-особенному готовился к спектаклю (подбирая для своего образа вещи времен молодости своих родителей, чтобы четче осознать связь с этим далеким от некоторых из нас периодом), постепенно выходят на танцпол и начинают двигаться. Поверьте, это увлечет даже самого скептически настроенного зрителя. "Два перстня" театр post (Санкт-Петербург)

Спектакль несколько схож с "Диджеем", эту пьесу Пряжко тоже написал на основе песен советской эстрады. Треки подобраны неслучайно — все они выстроены по особому драматургическому принципу, только, в отличие от предыдущей постановки, Пряжко берет материал из 70-х годов. Здесь уже не будет зажигательной и беспечной дискотеки. Тут создано минималистичное, но визуально цепляющее пространство: стоит стол, за ним сидят исполнители, совершающие нарочито статичные движения, которые словно символизируют эпоху застоя, где и происходят события. Один вопрос так и остается без ответа: кто эти герои и почему они собрались за одним столом? "У нас все хорошо" Театральная компания "Июльансамбль" (Москва)

Описание Спектакль "У нас все хорошо" © Наталия Буданцева/пресс-служба фестиваля "Поехали!"

В маленькой обветшалой варшавской квартире живут три женщины: бабушка, которая постоянно вспоминает войну и не встает с инвалидной коляски; ее дочь, постоянно читающая дешевые женские журналы; и внучка, считающая себя металлисткой, от лица которой начинается повествование. Это совершенно три разных мира, которые вынужденны существовать, и иногда непонятно, любят они друг друга или ждут, когда кто-то освободит находящееся в дефиците пространство. "У нас все хорошо" — черная комедия, где рассуждают о культуре, о разрыве связи поколений, о памяти. Можем ли мы забыть какие-то исторические события или обязаны вспоминать и обращаться к ним по каждому подходящему поводу? И можем ли мы так научиться на своих ошибках? "Урод" Театральная компания "Июльансамбль" (Москва)

Главный герой — талантливый изобретатель Летте, оказавшийся в совершенно ужасной ситуации. Он никогда не думал об этом и не подозревал, что его внешность может стать помехой в работе. Ему отказали в международной командировке: мол, непривлекателен. Летте всегда занимался своим любимым делом, у него есть заботливая жена. Жизнь приносила только радость, но ровно до тех пор, пока он не столкнулся с жестоким миром бизнеса. "Кто купит изобретение у урода?" — так рассуждают вышестоящие чины. И Летте решается на отчаянный шаг — сделать пластическую операцию, чего бы это ему ни стоило. Ежедневно мы принимаем разные решения, и какие-то из них могут дорого стоить, особенно если дело касается вопроса быть ли самим собой или казаться кем-то другим. "Несколько разговоров о" Театральная компания "Июльансамбль" (Москва)