Драма "Жокей" Клинта Бентли откроет фестиваль американского кино Amfest в Москве 7 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Фестиваль американского кино Amfest откроется в Москве 7 октября показом камерной драмы "Жокей" (Jockey, 2021) режиссера Клинта Бентли. Смотр впервые пройдет в гибридном формате - на площадках кинотеатров и на онлайн-платформе, сообщили в пятницу ТАСС организаторы.

"7 октября в Москве начинается 16-й фестиваль американского кино Amfest. В этом году главный смотр американского кино в России впервые пройдет в гибридном формате: фестивальные хиты из США можно будет увидеть в кинотеатрах и онлайн - на платформе Cool Play", - рассказали организаторы. Смотр ежегодно проводит арт-объединение CoolConnections.

Фестиваль откроет фильм "Жокей", который ранее показали на смотре в Торонто и на "Сандэнсе", где исполнитель главной роли Клифтон Коллинз - младший удостоился приза за лучшую мужскую роль. Драма расскажет историю опытного наездника Джексона Сильвы: в непростой период в его жизни появляется начинающий жокей, который уверен в том, что Сильва - его отец. Клифтон Коллинз - младший известен зрителю по ролям в сериале "Мир Дикого Запада" (Westworld, 2016), фильмах "Охотники за разумом" (Mindhunters, 2004) и "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood, 2019).

В программу фестиваля включили новое актуальное кино США. Публике представят комедию "Комната писем" (The Letter Room, 2020) с Оскаром Айзеком, драму "Лебединая песня" (Swan Song, 2021), киноальманах Каннского фестиваля "Год вечной бури" (The Year of the Everlasting Storm, 2020), снятый режиссерами со всего мира в период изоляции, и другие картины.

"Каждый год мы привозим в Россию самые оригинальные американские фильмы. Кино США - это не только Голливуд, это множество ярких вселенных. И мы рады напомнить зрителям об этом прекрасном разнообразии", - отметила гендиректор арт-объединения CoolConnections Надежда Котова, которую процитировали в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль проходит в рамках межгосударственного сотрудничества при поддержке посольства США в Москве. Показы также состоятся в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах.