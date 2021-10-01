МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм про Ходжу Насреддина, для производства мультфильма откроют сеть анимационных школ-студий, сообщила в пятницу пресс- служба компании "Базелевс".

"Производство нового анимационного проекта Тимура Бекмамбетова о приключениях легендарного героя Востока Ходжи Насреддина частично развернется в Узбекистане и Казахстане", - говорится в сообщении.

Анимационные школы кинокомпания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова откроет в республиках с Национальным агентством кинематографии Узбекистана и студией "Казахфильм".

Впоследствии эти школы должны превратиться в полноценные студии и принять участие не только в производстве мультфильма "Ходжа Насреддин", но и других анимационных проектов. Об этом стороны договорились в ходе Дней российского кино, организованных РОСКИНО и Russian Film Festival в рамках Ташкентского международного кинофестиваля в присутствии заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Азиза Абдухакимова и заместителя Министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой. Соответствующее соглашение было подписано в рамках панельной сессии, посвященной копродукции между Россией и странами Средней Азии.

"В странах Средней Азии почитают и любят Ходжу Насреддина и считают, что его родина именно здесь. Мы рады, что вместе с KION мы будем работать над анимационным фильмом о приключениях любимого героя сказок и притч у него дома - на Востоке, в Средней Азии, а за создание анимации будут, в том числе, отвечать местные художники", - привели в пресс-службе слова Бекмамбетова.

"Базелевс" планирует открыть такие же школы в России - в Казани и Перми. Анимационное подразделение "Базелевс Анимация" известно по проектам "Смешарики", "Алиса знает, что будет" и др. Возглавит новую анимационную школу-студию Ильвис Разумов.

В основу нового мультфильма "Ходжа Насреддин" ляжет сюжет одноименной кукольной постановки Бекмамбетова, премьера которой прошла в начале года в Театре наций в Москве. В спектакле куклы говорили голосами Евгения Миронова, Константина Хабенского, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Чулпан Хаматовой, Елизаветы Боярской и Инги Оболдиной. Ожидается, что актеры примут участие и в работе над анимационным проектом, отметили в пресс-службе.