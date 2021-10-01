Минкультуры предложил создать Ассоциацию этнографических музеев России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова предложила создать Ассоциацию этнографических музеев России. С такой инициативой она выступила, как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе серии презентационных и экспертно-методических мероприятий проекта "Музейные маршруты России", проходящих в Саранске с 30 сентября.

"Нет необходимости убеждать кого-либо в огромной значимости этнографии как направления и музейного, и исследовательского, и общекультурного. Нам давно пора взять в фокус этнографические музеи. Подобное решение позволит учреждениям в дальнейшем более системно взаимодействовать, совместно планировать межмузейную деятельность, а также проектную и научную работу", - привели в пресс-службе слова Маниловой.

По ее мнению, создание Ассоциации этнографических музеев в составе Союза музеев России позволит упорядочить эту работу по примеру уже действующих Ассоциации литературных музеев и Ассамблеи петровских музеев.

Не должно быть каких-либо ограничений для вступления в ассоциацию, добавила замминистра. "Не столь важно, будь то федеральный, ведомственный, региональный или муниципальный, даже частный музей. Для нас существует единое музейное пространство Российской Федерации", - подчеркнула Манилова.

Координатором проекта предложено назначить директора Российского этнографического музея Юлию Купину.

"Музейные маршруты России" породили немало различных инициатив и межмузейных и межведомственных, но я думаю, что идея создания Ассоциации этнографических музеев станет одной из наиболее значимых и окажет влияние не только на музейное дело нашей страны, но и на развитие российского гуманитарного пространства в целом", - привели в пресс-службе слова Купиной.