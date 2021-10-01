Новая московская международная детская книжная ярмарка перенесена на 2022 год

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Организаторы перенесли Новую московскую международную книжную ярмарку на 2022 год из-за эпидемической ситуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ), которая является организатором New MICBF.

"На отраслевой конференции "Книжный рынок России - 2021" в рамках деловой программы ММКЯ состоялся доклад об итогах 37-го Всемирного конгресса Международного совета по детской книге (IBBY), который проходил в Москве в гибридном формате с 10 по 12 сентября 2021 года. Конгресс должен был открыться одновременно с Новой московской международной детской книжной ярмаркой (New MICBF), но в связи с пандемией команда ММКЯ - организатор New MICBF приняла решение о переносе открытия новой ярмарки на 2022 год", - отметили в пресс-службе.

Тем не менее подготовка New MICBF продолжается: команда будущей ярмарки расширяет аудиторию детской книги в регионах и помогает российским издателям найти идеи для новых изданий, которые могли бы выйти на международный рынок.

Например, в дни проведения ММКЯ в Тобольске продолжала работать первая резиденция для издателей детской книги-картинки в российских регионах. Издатели, редакторы и авторы по очереди отправляются на три дня в историческую столицу Сибири, чтобы ближе познакомиться с аудиторией своих книг и получить материал для новых проектов, сообщили в пресс-службе.