Акварелисты из 40 стран представят свои работы на арт-фестивале в Москве

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 200 картин будет представлено на II Международном арт-фестивале "Мир высокой акварели", который начинает работу в субботу в Галерее классической фотографии в Москве. Он соберет художников из порядка 40 стран, сообщили ТАСС в пресс-службе галереи.

"Это наш второй международный проект. Первый был в 2019 году и имел большой резонанс среди акварельного сообщества, творческого сообщества не только в России, но и за рубежом. К сожалению, в этом году иностранных гостей с учетом эпидемической ситуации будет не так много, как мы планировали", - рассказала ТАСС директор творческого объединения "Мир современной акварели", один из организаторов фестиваля Алена Круглова.

Тем не менее, география участников впечатляет: на фестивале можно познакомиться с творчеством ведущих мировых художников-акварелистов. Среди участников - 150 авторов, в том числе из Албании, Канады, США, Италии, Франции, Германии, Индии, Японии, Китая, Филиппины и Португалии.

"Участие художников в этом году пополнилось такими мировыми акварелистами, как Альваро Кастаньета, Том Шаллер, Душан Джукарич, Прафул Савант, Джо Фрэнсис Дауден", - отметила собеседница агентства.

В числе российских художников - главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, представитель московского течения акварелистов Илья Ибряев, а также Ольга Литвиненко, Константин Стерхов, Елена Базанова, Юрий Ломков, Сергей Курбатов и многие другие.

Мастер-классы и джемы

Программа включает акварельные мастер-классы, бесплатные джемы от известных мировых художников, общение с авторами, благотворительный аукцион, ярмарку художественных материалов и лотерею с призами и подарками.

"На выставке 2, 3, 9 и 10 октября будут представлены бесплатные демонстрации написания картин художниками. То есть на площадке одновременно пять художников, каждый в своей рабочей зоне, - зоны открыты - начинает написание картин от начала и до конца. Посетитель может посмотреть каждого художника, ознакомиться с его техникой, задать вопросы, законспектировать, при желании тут же протестировать, потому что на площадке будут и краски, и бумага, и какие-то арт-материалы", - пояснила Круглова.

По ее словам, подобные интерактивы в большом размере проводятся впервые на фестивале. В итоге около 25-30 художников продемонстрируют свою технику.

Джемы будут представлены 2 и 3 октября. Это написание одной большой работы - от одного метра - двумя художниками с разными техниками. "Это захватывающее зрелище, когда художники пишут одну большую работу, каждый в своей технике, в итоге получается замечательный такой перфоманс. Зрители в полном восторге", - сказала Круглова.

А на открытии зрителям будет предложено самим поучаствовать в написании большой работы в 2,5 м в высоту, которая потом будет демонстрироваться до завершения фестиваля 17 октября.