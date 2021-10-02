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Более 93 тыс. петербуржцев оформили "Пушкинскую карту"

Они смогут использовать карту в 74 учреждениях города и посетить более 600 мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Обладателями "Пушкинской карты" за первый месяц действия программы стали более 93 тыс. петербуржцев. Воспользоваться картой возможно в 74 учреждениях города, сообщил в Telegram-канале в субботу вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

"За первый месяц акции "Пушкинскую карту" оформили более 93 тыс. петербуржцев. Всего в городе в программе участвуют 74 учреждения, которые предлагают для молодых ценителей искусства более 600 мероприятий", - написал вице-губернатор.

Самым востребованным учреждением стал центральный выставочный зал "Манеж". Пиотровский отметил, что он также входит в тройку лидеров по России.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщала ТАСС, что Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции по количеству приобретенных по "Пушкинской карте" билетов вместе с Москвой и Новосибирской областью.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил БорисовичЛюбимова, Ольга Борисовна
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