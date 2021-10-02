В Дербенте приступили к реконструкции здании Азербайджанского государственного драмтеатра

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Работы по реконструкции здания Азербайджанского государственного драматического театра начались в Дербенте. Об этом в субботу ТАСС сообщили в администрации Дербента.

Ранее сообщалось, власти Дербента планируют начать в 2021 году реконструкцию здания Азербайджанского государственного театра.

"Власти Дербента приступили к реконструкции здания Азербайджанского государственного драматического театра. Сегодня глава города Рустамбек Пирмагомедов проинспектировал начало работ по реконструкции объекта. В 2020 году власти Дагестана передали земельный участок вместе с недостроенным зданием театра администрации Дербента", - сказал собеседник агентства.

По его словам, существующее в настоящее время строение будет снесено из-за допущенных нарушений при его строительстве, после чего возведут новое.

"Историческая часть - главный вход со стороны улицы Ленина - не подвергся разрушению при первой реконструкции, его решено сохранить. В новый проект также вошли некоторые фрагменты прежнего здания - основание и колоны", - добавили в городской администрации.

"При оснащении здания театра необходимо советоваться с руководителем театра, поскольку в будущем им эксплуатировать этот объект", - цитирует слова главы Дербента его пресс-служба.

Как рассказали в пресс-службе администрации Дербента, директор театра Фирдоуси Аскеров сообщил, что над разработкой концептуального предложения работали специалисты проектно-строительной компании Project City Group.

"Мы рассматривали много вариантов и выбрали один из лучших, который устроил нас, проектировщиков и тех, кто закладывал этот проект"- сказал Аскеров.

Площадь территории в границах проектирования составляет 2 121,8 кв. м. "Сцена и зрительный зал будут оснащены современным оборудованием. В здании предусмотрен пандус для маломобильных групп населения. Для доступа в зрительный зал установлен пристенный подъемник. На втором этаже предусмотрены холлы для VIP-гостей", - уточняется в сообщении. В проекте также предусмотрен кинотеатр.

Азербайджанский государственный драматический театр был создан в Дагестане в начале XX века как любительский. Статус государственного ему присвоили в 1998 году.