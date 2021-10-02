"Русские сезоны" стартовали в Южной Корее выступлением ансамбля "Солисты Москвы"

СЕУЛ, 2 октября. /ТАСС/. Международный культурный проект "Русские сезоны" открылся в субботу в Республике Корея выступлением камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением маэстро Юрия Башмета. Концерт прошел в сеульском Центре культуры и искусства при максимально возможной в условиях пандемии заполненности зала.

"Наше сотрудничество и партнерство с "Русскими сезонами" многостороннее, и мы не первый раз выступаем с этим проектом. Он очень хороший, интересный, важный, подтверждающий наши многолетние культурные связи, и мы себя чувствуем не просто артистами на сцене, а представителями нашей страны и с радостью делимся нашим искусством с друзьями", - сказал Башмет на предшествовавшей выступлению пресс-конференции. Он добавил, что всего в рамках гастролей в этом году в Южной Корее состоятся шесть концертов, в которых, помимо российских артистов, примут участие и корейские солисты.

В свою очередь руководитель проекта "Русские сезоны" Алексей Лебедев заявил, что выступление "Солистов Москвы" будет не единственным подобным событием в этом году в Республике Корея. "Одно из волнительных мероприятий, которое мы уже готовим и которое, надеюсь, реализуется в ноябре этого года, - установка и открытие бюста выдающегося русского писателя Льва Николаевича Толстого", - отметил он.

Лебедев указал, что с 2017 года проект "Русские сезоны" существует в том виде, в котором он реализуется сейчас, а к подготовке к его проведению в Республике Корея организаторы приступили в 2019 году, постаравшись отобразить в программе все богатство и разнообразие русской культуры. "Не скрою, что нам хотелось в тот момент сделать акцент на двух столпах: балете и симфонической музыке. Конечно, в том объеме и с теми коллективами, которые изначально планировались к участию, нам по объективным причинам не удастся подойти, но симфоническую музыку мы уже привезли, надеюсь, что русский балет в этом году в республике тоже случится", - подчеркнул Лебедев. По его словам, если позволит эпидемическая ситуация, в Корею этой зимой привезут спектакль "Щелкунчик" на музыку Петра Ильича Чайковского.

Кроме того, сообщили организаторы, планируется провести в Сеуле выставку 30 молодых российских художников, которые делают иллюстрации к произведениям русской классической литературы от Александра Пушкина до Владимира Набокова.

В 2020 году Россия и Республика Корея объявили о проведении Года культурных обменов, приурочив его к 30-й годовщине установления двусторонних дипломатических отношений. В этой связи было намечено более 300 различных культурных мероприятий, однако из-за пандемии часть из них была отменена, часть переведена в режим онлайн, а еще часть перенесена на 2021 год. "Русские сезоны" в Южной Корее продолжают развитие двустороннего культурного диалога.