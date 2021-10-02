Финал конкурса пианистов им. Шопена стартовал в Варшаве с участием восьми пианистов из РФ

ВАРШАВА, 2 октября. /ТАСС/. Международный конкурс пианистов имени Фридерика Шопена (1810-1849), который должен был состояться осенью прошлого года в Варшаве, но был перенесен на год из-за эпидемии коронавируса, начался в субботу в Варшаве.

Старт конкурсу дал гала-концерт с участием лауреатов прошлых лет, музыкальных коллективов и оркестра польской Национальной филармонии.

Смотр проводится уже в 18-й раз. В прошлом году на него поступило рекордное число заявок - более 500. Предварительный отбор прошли 164 пианиста из 33 стран. В финал вышли 87 исполнителей, среди которых восемь пианистов из России. Также представлены музыканты из Белоруссии, Польши, Украины, Японии, Китая, Южной Кореи, Италии, Франции, Великобритании, Венгрии, Румынии, Болгарии, Канады и США.

Организаторы в этом году в качестве эпиграфа для конкурса выбрали фразу "Талант - это только начало". Финальная часть конкурса разделена на четыре этапа. Первый стартует в ближайшее воскресенье - 3 октября. На каждом этапе будет отсеиваться около половины участников. Лауреаты будут объявлены в ночь с 20 на 21 октября.

В жюри конкурса вошли музыканты и педагоги из разных стран. Россию представляет пианист Дмитрий Алексеев.

За ходом творческого соревнования можно следить в интернете, где ведется трансляция всех этапов. В 2015 году к конкурсу онлайн подключались 9,3 млн раз.

О конкурсе

Международный конкурс пианистов имени Фридерика Шопена - один из старейших в мире. За годы своего существования он эволюционировал, преображался, создавал свои традиции. Первый конкурс состоялся в Варшаве в 1927 году, а затем проводился каждые пять лет, за исключением периода Второй мировой войны.

Победительницей смотра, который состоялся в 2010 году, стала российская пианистка Юлианна Авдеева. В 2015 году первое место завоевал музыкант из Южной Кореи Сенг Чжин Чо. Вышедший в финал творческого соревнования российский исполнитель Дмитрий Шишкин оказался тогда шестым.

В творческом соревновании могут принять участие молодые музыканты в возрасте от 18 до 29 лет. Особенностью конкурса является то, что его участники могут исполнять исключительно произведения Шопена. В первом туре конкурсанты представляют на суд жюри мастерство исполнения этюдов, ноктюрнов, во втором играют баллады, скерцо и вальсы, в третьем - сонаты и мазурки, а в финале - фортепьянные концерты.