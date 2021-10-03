Второй этап онлайн-фестиваля немецкой культуры "Германия-экспресс" стартует 3 октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Второй этап фестиваля немецкой культуры "Германия-экспресс" будет организован на специальной онлайн-площадке с 3 октября по 13 ноября. Программа предусматривает трансляции с выставок и из музыкальных клубов, кинопоказы и литературные чтения, дискуссии и мастер-классы с немецкими и российскими экспертами и деятелями культуры.

Первый этап онлайн-фестиваля, организованного в рамках "Года Германии в России 2020/2021", прошел в мае-июне этого года. Как отметил руководитель проекта директор Гёте-Института Хайке Улиг, данный формат оказался очень востребован у российской публики. "Поэтому мы приняли решение продолжить инициативу и провести второй этап фестиваля "Германия-экспресс" этой осенью. Мы запланировали множество новых ярких и познавательных мероприятий", - приводит его слова пресс-служба организаторов мероприятия.

Чтобы принять участие в культурном событии, необходимо перейти по специальной ссылке на сайте "Германия-экспресс". Как сообщили в оргкомитете, мероприятия в рамках фестиваля будут посвящены музыке, изобразительному искусству, изучению немецкого языка, литературе и издательскому делу. "Это выставки в 3D-пространстве, показы актуального кино, открытые уроки, DJ-сеты, лекции и мастер-классы художников и кураторов", - отмечается в сообщении.

Уже в день открытия второго этапа онлайн-фестиваля, 3 октября, участники смогут посмотреть документальный фильм режиссера Вима Вендерса "Пина: танец страсти", посвященный легендарному немецкому хореографу Пине Бауш. Кроме того, в 16:00 все желающие смогут присоединиться к онлайн-встрече с художественным руководителем танцтеатра Вупперталь Беттиной Вагнер-Бергельт. С более подробной программой можно ознакомиться на сайте "Германия-экспресс".

В рамках фестиваля будут также представлены арт-проекты от 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, организованы дискуссия о женщинах в издательском деле, мастер-класс по цифровым техникам рисования комиксов и иллюстраций и другие события. "В рамках коллаборации с Hoer Berlin, известной стриминговой платформой электронной музыки, популярные диджеи из Германии представят свои сеты российской публике. С 8 октября каждую пятницу в 20:00 эти выступления будут транслироваться на радиостанции "Мегаполис FM", - отметили организаторы.

Год Германии в России стартовал в сентябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса провести многие мероприятия, такие как крупные выставки, гастроли, концерты и фестивали, не получилось. В связи с этим еще в марте этого года было решено продлить его до середины ноября 2021 года. Посольство ФРГ, культурный центр имени Гёте в Москве и Российско-германская внешнеторговая палата проводят год Германии под эгидой президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с целью придать положительную динамику германо-российским отношениям.