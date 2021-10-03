Фестиваль талантов открывается в Петербурге в честь юбилея десятилетки Консерватории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Вундеркинды. Виртуозы. Гении" открывается в воскресенье в Петербурге в честь 85-летия средней специальной музыкальной школы Консерватории имени Николая Римского-Корсакова. В этом празднике наряду с нынешними воспитанниками примут участие выдающиеся выпускники разных десятилетий.

"Однажды я пришел в школу, чтобы послушать финал конкурса, и совершенно спонтанно вышел в прямой эфир с сюжетом об этом удивительном учебном заведении. Мое видео распространилось, его стали смотреть выпускники школы. Всех пронизывала искренняя ностальгия по школе, все соскучились по своим одноклассникам. Стало очевидно, что нам нужен фестиваль, который объединит музыкантов-выпускников разных поколений", - рассказал журналистам организатор фестиваля дирижер Сергей Поляничко, сам учившийся в этих стенах. Финансовую поддержку проекту оказал Российский фонд культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Школу поздравят с юбилеем и примут участие в концертах народные артисты России Михаил Боярский, Давид Голощекин, Павел Бубельников, концертмейстер заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии Лев Клычков, ректор Консерватории Алексей Васильев.

Фестивальные концерты продлятся до 1 ноября в Большом зале школы. Из-за сложной ситуации с пандемией все программы будут исполнены онлайн, а трансляция концерта-открытия пройдет на портале Культура.рф и сайте фестиваля wunderfest.ru.

В рамках праздника пройдут мастер-классы известных музыкантов, будет снят цикл рассказов об истории школы и видеопрограммы "Прогулки по школе", которые позволят зрителю прогуляться по коридорам легендарного учебного заведения. Кроме школьного симфонического оркестра на празднике выступит и Фестивальный симфонический оркестр, в котором объединятся музыканты Санкт-Петербургской филармонии, Мариинского и Михайловского театров.

Консерваторская десятилетка по праву гордится своими выпускниками, среди которых имена дирижеров Юрия Темирканова, Мариса Янсонса, Василия Синайского, Юрия Симонова, скрипачей и дирижеров Владимира Спивакова и Сергея Стадлера, пианистов Григория Соколова и Полины Осетинской, композиторов Валерия Гаврилина, Сергея Слонимского, Олега Каравайчука. Ежегодно десятки воспитанников школы становятся лауреатами различных конкурсов, подтверждая авторитет альма-матер.