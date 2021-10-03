Вызвавший общественный резонанс спектакль "Первый хлеб" пройдет в "Современнике"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский театр "Современник", в соответствии с афишей, 3 и 4 октября представляет спектакль "Первый хлеб", вызвавший резонанс из-за критики со стороны общественной организации в прошлом сезоне. Исполнительница главной роли, народная артистка РФ Лия Ахеджакова призналась журналистам перед показом, что "побаивается" выходить на сцену.

Этот спектакль получил скандальную известность из-за нецензурного монолога героини Лии Ахеджаковой на могиле ветерана.

"Побаиваюсь, когда я услышала, как они будут реагировать, если не учтут все их замечания", - призналась актриса журналистам, отвечая на вопрос ТАСС о том, с какими чувствами она будет играть в постановке. По ее словам, сейчас в репертуаре театра у нее три спектакля. "Семь сезонов не было ни одной новой роли", - уточнила Ахеджакова.

Со своей стороны, руководство "Современника" пояснило агентству, что "все организации, которыми были сделаны какие-то тревожные звонки, провели соответствующие опросы, не нашли в этом [спектакле] никакого криминала и злого умысла". "Первый хлеб" из репертуара не убирали.

Как ранее сообщала пресс-служба Следственного комитета РФ, "в связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре "Современник" председатель СК России поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам". Так, общественная организация "Офицеры России" призвала руководство "Современника" не допускать оскорблений ветеранов Великой Отечественной войны в постановках театра, таких как "Первый хлеб".

О спектакле

"Первый хлеб" - последняя премьера прошлого сезона "Современника" на текст молодого драматурга Рината Ташимова, ученика Николая Коляды. Постановку осуществил польский режиссер Бениамин Коц.

Героями спектакля стали молодые люди, живущие в маленьком городе на большой реке. По сюжету они будто зависли в безвременье - между настоящим и прошлым, цивилизацией и социальными пережитками. Они потеряны и не знают, что делать со своими жизнями, не могут просто жить и любить, поэтому отправляются на войну - одну из десятков, идущих на планете.

Лия Ахеджакова воплотила на сцене роль бабушки Нурии - острой на язык, юродивой, но обладающей некой вселенской мудростью. Она видит мир насквозь и готова объявить войну тому, что противоречит закону любви и свободы.