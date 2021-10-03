Фестиваль еврейского кино открывается в Москве

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Программу 7-го Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ) откроет российская премьера анимационной драмы - номинант на премию "Оскар" режиссера Ари Фольмана "Где Анна Франк", сообщили в пресс-службе Федерации еврейских общин России.

Картина уже стала номинантом на премию "Оскар", обладателем "Золотого глобуса", премии "Сезар" и Asia Pacific Screen Awards. Также Ари Фольман ранее представил свою работу на 74-м Каннском кинофестивале, картина стала участником Иерусалимского кинофестиваля и Международного кинофестиваля в Торонто. Отмечается, что гостям фестиваля мультфильм представят его создатели - сам Ари Фольман и продюсер проекта Александр Роднянский, отмечают в пресс-службе.

"В новой работе режиссер рифмует актуальное и вневременное, сравнивает историю Анны Франк, описанную ею в дневнике, и судьбу современных беженцев в Европе. Дом-музей Анны превращается в место, где живет Китти, воображаемая подруга Франк и та самая девочка, к которой она обращалась в своих текстах. Китти не понаслышке знает, что такое магия <...>. Ее главная цель - найти Анну", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации еврейских общин России.

По мнению генерального продюсера МЕКФ Егора Одинцова, "Где Анна Франк" - "беспрецедентно сильная картина". "Я искренне считаю, что такой фильм открытия украсил бы любой международный киносмотр", - приводят в пресс-службе слова Одинцова.

Всего в программе кинофестиваля более 40 картин со всего мира, в том числе европейские и российские премьеры художественных и документальных лент из США, Латвии, Италии, Аргентины, Германии, Польши, Великобритании, Франции, Португалии, Израиля и других стран. Жюри 7-го МЕКФ возглавит американо-канадский режиссер, сценарист, продюсер Вадим Перельман.

Кинофестиваль пройдет в Москве с 3 по 12 октября. Он традиционно представит широкой аудитории лучшие современные фильмы на еврейскую тематику. Помимо показов, будут организованы образовательные мероприятия и сессии с создателями фильмов. Площадками проведения смотра станут киноцентр "Октябрь" (в рамках проекта "Каро.Арт"), Центр документального кино, кинотеатры "Иллюзион" и "Москино звезда", а также Еврейский музей и центр толерантности. Организатором 7-го Московского еврейского кинофестиваля выступает фонд поддержки и развития еврейского кино "Ковчег". Фестиваль проходит при генеральной поддержке Федерации еврейских общин России, Министерства культуры РФ, Еврейского музея и центра толерантности и др.