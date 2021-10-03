Умер народный художник России Иван Лубенников

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Народный художник РФ, профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) им. В. И. Сурикова, академик Российской академии художеств (РАХ) Иван Лубенников умер в воскресенье на 71-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе РАХ.

"Большая печаль, огромная утрата - скончался великий художник, монументалист. Он был удивительным человеком, честным, открытым, снискал себе любовь, признательность и уважение многих людей", - отметили в академии.

Иван Лубенников родился в 1951 году в Минске. Закончил МГАХИ им. В. И. Сурикова. Расцвет его творчества как живописца начинается с 80-х годов прошлого века, когда он находит собственный язык художественных образов. Лубенников являлся одним из современных художников-монументалистов, создавших свой уникальный стиль в городской архитектуре. Получил мировое признание и как живописец.

Являлся автором оформления фасадов Московского театра на Таганке, экстерьера и интерьеров Государственного музея Маяковского, советского раздела международного музея в Освенциме, интерьеров станций метрополитена Москвы и Парижа. В последние годы он работал над классическими камерными жанрами живописи и вносил в них собственное, глубоко личное прочтение, отметили в пресс-службе. "Неизменные герои его картин - люди. Именно их проблемы, современная беспокойная жизнь города волновала художника", - отметили в РАХ.

Лубенников вел активную общественную и педагогическую деятельность: являлся профессором кафедры живописи и композиции МГАХИ им. В. И. Сурикова, был председателем секции монументально-декоративного искусства Московского союза художников и членом комиссии по монументальному искусству Союза художников России.

В Российской академии художеств выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям художника.