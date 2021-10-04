В Петербурге назвали лауреатов театральной премии для молодых "Прорыв"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге стали известны имена лауреатов театральной премии для молодых "Прорыв". Церемония награждения прошла на Новой сцене Александринского театра.

"Среди самых "прорывных" спектаклей оказались премьеры на стыке разных видов искусств: драма и куклы, драма и музыка, драма и сайт-специфик", - отметили в оргкомитете конкурса. За это почетное отличие в традиционных шести категориях боролись 129 номинантов.

В номинации "Лучший режиссер" победил Руслан Кацагаджиев за постановку спектакля "Homo Omon. Эхо будущего" (независимый проект). Лучшим художником названа Наталия Бурнос - за создание сценографии и костюмов к спектаклю "Бабочка" (Театр кукол "Бродячая собачка").

За лучшие женскую и мужскую роли отмечены Анна Арефьева (Роксана в спектакле "Сирано де Бержерак", театр "Мастерская") и Григорий Чабан за исполнение роли в спектакле 'Пиковая дама. Игра" (Театр имени Ленсовета). Участнику этого же спектакля Роману Кочержевскому премия вручена за лучшее исполнение роли второго плана. В номинации "Лучший менеджер" победу одержали Дмитрий Крестьянкин и Леон Словицкий за создание и развитие "Плохого театра".

Специальный приз Номинационного совета вручен авторам спектакля "4elovekvmaske" Кириллу Люкевичу и Никите Касьяненко за создание альтернативного гения места.

Внеконкурсная премия "Прорыв" за поддержку молодых талантов имени Антона Губанкова присуждена директору-художественному руководителю театра "Приют комедианта" Виктору Минкову.

Театральная премия для молодых "Прорыв" была учреждена в 2008 году независимыми театральными критиками Жанной Зарецкой и Андреем Прониным и театром 'Приют комедианта" при поддержке городского комитета по культуре. За время существования премии 28 членов экспертного совета смотрели ежегодно до 100 спектаклей. Были номинированы 236 молодых профессионалов в сфере театра, из которых 68 стали лауреатами.