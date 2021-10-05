Анна Нетребко выступит на юбилейном вечере в Мариинском театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Народная артистка России Анна Нетребко во вторник даст большой юбилейный вечер из партий, исполненных в разные годы на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Выступление певицы пройдет вечером на новой сцене Мариинки, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Юбилейный вечер Анны Нетребко в родном Мариинском с маэстро [Валерием] Гергиевым пройдет не в привычном формате парада арий. Это концерт, собранный из целых оперных сцен, когда можно наблюдать певицу и актрису во взаимодействии с коллегами по сцене, получать радость от ансамбля и театра", - рассказали в пресс-службе.

В этот вечер Нетребко предстоит перевоплотиться в нескольких героинь - комических, лирических и трагических, всех тех, кого она исполнила за свою карьеру на сцене Мариинки. Она предстанет в образах Мюзетты из оперы "Богема" Джакомо Пуччини, Адины из "Любовного напитка" Гаэтано Доницетти, Леоноры из "Трубадура" и Джильды из "Риголетто" Джузеппе Верди, Адриенны Лекуврер из одноименной оперы Франческо Чилеа. В финале вечера публика впервые услышит партию Лизы из сцены бала в "Пиковой даме" Петра Чайковского. Партнерами Нетребко в этот вечер выступят ведущие солисты труппы: Владислав Сулимский, Евгений Акимов, Михаил Петренко, Ирина Чурилова, Алексей Марков.

В фойе новой сцены открыта выставка фотографий и костюмов из спектаклей, в которых Нетребко пела с 1994 года, когда она впервые вышла на сцену Мариинского театра в роли Сюзанны в "Свадьбе Фигаро". В сентябре певица подарила два своих концертных платья Санкт-Петербургскому государственному музею театрального и музыкального искусства, который включил эти дары в свою историческую экспозицию.

С Петербургом связаны важнейшие события профессиональной биографии певицы, которую называют ныне одним из ярчайших сопрано мировой сцены. Она окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по классу вокала у профессора Тамары Новиченко, в 1994 году начала свою вокальную карьеру на сцене Мариинского театра, а в 1996 году стала лауреатом III премии Международного конкурса молодых оперных певцов имени Николая Римского-Корсакова.

Сейчас Нетребко выступает на сценах ведущих театров мира. Будучи эксклюзивной артисткой фирмы Deutsche Grammophon, она выпустила множество дисков: сольные альбомы, записи опер, концертный репертуар. Ныне певица живет в Вене. В 2017 году она была удостоена почетного звания каммерзенгера Венской оперы.