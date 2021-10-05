САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл выставку об искусстве древней Аравии, на которой представил стелу с изображением женщины из коллекции Аль-Тани, одного из самых престижных частных собраний в мире. Как сообщила пресс-служба музея во вторник, выставка будет доступна посетителям с 5 октября по 15 января.

"Открывающаяся выставка рассказывает о загадочной и самобытной Южной Аравии. В последние века до новой эры - первые века новой эры Южная Аравия, как и другие страны Востока, испытала сильное влияние греко-римской культуры. Именно к этому периоду относится экспонат, которому посвящена выставка, - стела с рельефным изображением женщины, сжимающей в руке пучок колосьев пшеницы", - говорится в сообщении.

Памятник создан в традициях южноаравийского искусства, для которого распространенным жанром были посвятительные или погребальные стелы, изображающие людей с каким-либо атрибутом. Влияние античного искусства угадывается в манере изображения, позе, украшениях женщины. На ее лице выделяются массивные бронзовые ресницы, инкрустированные глаза и следы инкрустированных бровей. Ее украшения вырезаны в рельефе и позолочены - широкое ожерелье, роскошные браслеты на запястьях, кольцо, составляющее комплект с ними; в уши продеты настоящие серьги.

Как отметили представители музея, такие украшения, усыпанные цветными камнями, характерны для всего эллинистического и римского Востока, и в коллекции Эрмитажа хранятся похожие экземпляры, хотя происходят они не из Йемена, а, предположительно, из Сирии. Они выставлены рядом со стелой, чтобы посетитель мог получить представление о том, как подобные украшения выглядели в реальности.

"Вокруг шедевра из коллекции Аль-Тани мы смогли показать вещи из петербургских коллекций - Эрмитажа и Института восточных рукописей. Благодаря этой прекрасной даме наши небольшие кусочки "заговорили" по-новому, и мы можем не только лучше рассказать о древней цивилизации Аравии, но и рассказать многое об античном греко-римском искусстве", - сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии открытия выставки, которая проходила в режиме онлайн.

Институт восточных рукописей РАН предоставил для выставки бронзовые таблички из своей коллекции.