В Новосибирске впервые проведут образовательную программу для джазовых музыкантов

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Образовательная программа "Джазовая кухня", на которой музыкантам расскажут о продвижении в современной музыкальной индустрии, впервые состоится в Новосибирске рамках международного фестиваля Sib Jazz Fest, который пройдет с 13 по 22 октября. В мероприятия фестиваля в 2021 году также впервые включена специальная музыкальная программа для детей и подростков "Джаз - детям", сообщила журналистам во вторник Алена Болквадзе, заместитель генерального директора по международным связям Новосибирской филармонии, организатора фестиваля.

Sib Jazz Fest - один из немногих в России джазовых фестивалей, программа которого состоит из выступлений зарубежных звезд. Они выходят на сцену как со своими, так и с новосибирскими коллективами.

"Мы решили сделать "Джазовую кухню" - серию мероприятий, где музыканты проведут мастер-классы и творческие встречи. Один из спикеров - популяризатор джаза Виктор Радзиевский. Буквально в прошлом году он снял очень интересный фильм "Артист и ковид", где он взял интервью у очень известных джазовых музыкантов и поговорил с ними о том, как изменилась их жизнь в период пандемии", - сказала Болквадзе.

В образовательную программу войдут творческие встречи с Радзиевским, где он расскажет о стратегии развития и менеджменте артиста в современной музыкальной индустрии, об истории, культуре и философии джаза. Также в рамках программы планируются мастер-классы с Евгением Гимером, джазовым музыкантом, пианистом-виртуозом и кларнетистом из Хельсинки (Финляндия), и встреча с молодым джазовым коллективом LRK Trio, успешно гастролировавшем в Европе и Азии.

Кроме образовательных мероприятий, в рамках Sib Jazz Fest впервые пройдет специальная программа для детей и подростков "Джаз - детям". Для юных слушателей выступит норвежская исполнительница Триша Бутте, представляющая историческую джазовую семью Нью-Орлеанского джаза вместе с Евгением Гимером. Как пояснили организаторы, концерт несет в себе просветительскую миссию и позволит детям проникнуться историей джазовой музыки и тем, как в разные эпохи менялось отношение людей к ней.

Международный фестиваль SibJazzFest проводится в восьмой раз, предыдущий фестиваль прошел в 2019 году. Фестиваль входит в национальный проект "Культура". Как отметил замминистра культуры региона Григорий Милогулов, все концерты фестиваля доступны по программе "Пушкинская карта".