Лучший эскиз памятника Суворову выберут среди проектов молодых российских скульпторов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ассоциация Suvorov Foundation и ассоциация "Клуб лидеров" объявили старт конкурса среди молодых скульпторов России на лучший проект памятника полководца Александра Суворова, который будет установлен в итальянском городе Нови-Лигуре. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе ассоциации, сообщение которой имеется в распоряжении ТАСС.

"Культурологическая ассоциация Suvorov Foundation совместно с ассоциацией "Клуб лидеров" объявили о старте Всероссийского конкурса на лучший эскизный проект памятника генералиссимусу А. В. Суворову среди молодых дизайнеров, художников и скульпторов России. Памятник великому полководцу будет установлен в Италии - в центре города Нови-Лигуре, где в 1799 году располагался штаб А. В. Суворова", - сказано в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, организаторы конкурса ищут не просто лучшее концептуальное решение памятника, а проект, который сможет органично вписаться в архитектуру исторической части города. Оценивать проекты будет экспертное жюри из 23 человек, куда в том числе вошли мэр города Нови-Лигуре Джан Паоло Кабелла, а также директор государственного мемориального музея А. В. Суворова в Санкт-Петербурге Ольга Сотчихина, которая назначена председателем жюри.

Сообщается, что в конкурсе могут участвовать как отдельные художники, так и авторские коллективы. На суд жюри можно представить сразу несколько проектов. Обо всех условиях конкурса и основных требованиях к макету рассказано на сайте ассоциации Suvorov Foundation и "Клуба лидеров". Как отметила президент ассоциации Мария Солнцева, слова которой приводятся в сообщении, организаторы рассчитывают, "что конкурс будет интересен творческим людям со всей России. Это очень важно - видеть воплощение в жизнь своей идеи, ее реализацию, получить признание, открыть для себя новые горизонты и возможности".

О главном призе

Известно, что победитель конкурса поедет в Италию на установку памятника, а также получит приз в виде обучения на летнем курсе "Design - Made in Italy" в Европейском институте дизайна в городе Флоренция. По словам основателя "Клуба лидеров" Артема Аветисяна, которого цитирует пресс-служба, главным поощрением станет то, что имя победителя будет написано на постаменте памятника А. В. Суворову, установленного в Италии.

"Клуб лидеров поддерживает лидеров в различных областях. Особенно в поощрении нуждается талантливая молодежь. Потому мы и решили провести конкурс на лучший проект памятника Суворову среди молодых скульпторов, художников и сделать его всероссийским, предоставив тем самым каждому абсолютно равную возможность заявить о себе на международном уровне. Имя победителя будет указано на постаменте памятника Суворову, установленного в Италии, как автора проекта", - рассказал Аветисян.